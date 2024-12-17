Доллар снова упал, а российский рубль подорожал в Беларуси. К чему готовиться?

Опубликовано: 17.12.2024 13:44 , Обновлено: 17.12.2024

По результатам торгов во вторник, 17 декабря, на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) доллар продолжил падать, а российский рубль - дорожать. В то же время курс евро снова не изменился.

Ослабление доллара незначительное: на 0,2 копейки, или -0,08%. Его курс на среду, 18 декабря, составил 3,4631 рубля. Второй день подряд сделок с евро на бирже нет и его курс остается прежним - 3,6743 рубля.

Скриншот: bcse.by

Тем временем российский рубль продолжил укрепляться, а китайский юань после вчерашнего ослабления поднялся. Вот курсы на 18 декабря:

100 российских рублей - 3,3688 белорусского (+0,6 копейки, или +0,18%),

10 китайских юаней - 4,7743 рубля (+0,5 копейки, или +0,12%).

Чего ждать дальше?

Эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев в статье Myfin.by [link href=“https://myfin.by/article/currency/dollar-nosit-iz-storony-v-storonu-kakikh-kursy-budut-34347” target=“_blank” rel=“noopener”] спрогнозировал [/link] ослабление курса белорусского рубля по отношению к доллару США и укрепление к российскому рублю. Эксперт не исключает, что пара USD/BYN вернется на отметку выше 3,5 рубля, как это произошло в конце ноября.

А финансовый аналитик Александр Шкут в комментарии порталу Office Life [link href=“https://officelife.media/news/58807-budet-li-dollar-dorozhe-3-5-rublya-a-bitkoin-deshevle-100-tys-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link], что, по его мнению, курс белорусского рубля находится сейчас на более сбалансированных значениях, чем две недели назад. Поэтому, как считает Шкут, в ближайшее время рубль будет оставаться вблизи текущих значений. При этом, по видению аналитика, возможно незначительное укрепление курса национальной валюты.

Ранее Telegraf.news писал, что датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал свой традиционный «возмутительный прогноз», в котором рассказал о «маловероятных, но недооцененных» событиях и явлениях, которые нельзя полностью исключить в будущем. Они, по мнению аналитиков, способны серьезно повлиять на финансовые рынки в глобальном масштабе.

«Взрыв» доллара и 3D-печать органов. Инвесторы из Saxo Bank сделали «возмутительный прогноз» на 2025 год