Си Цзиньпин неожиданно встретился с помощником Байдена в Пекине

Опубликовано: 29.08.2024 17:11 , Обновлено: 15.11.2024

В Министерстве иностранных дел Китая сообщили о том, что в четверг, 29 августа, председатель КНР Си Цзиньпин провёл незапланированную встречу с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном во время его трёхдневного визита в Пекин. В ведомстве подчеркнули, что лидер КНР предложил США "вместе работать на благо всего мира, а не конфликтовать".

По информации МИД Китая, Си Цзиньпин отметил, что перед лицом хаотичной международной обстановки странам необходимо “объединяться и сотрудничать”. При этом лидер КНР подчеркнул, что Китай и США, будучи двумя крупными державами, «должны нести ответственность за историю, свой народ и мир». Также политик выразил надежду, что у Пекина и Вашингтона получится найти возможность “ладить друг с другом”.

“Как две крупнейшие страны, Китай и Соединённые Штаты должны нести ответственность за историю, людей и мир, а также быть источником стабильности во всём мире и движущей силой общего развития”, — отметил председатель КНР. В свою очередь Джейк Салливан заверил, что президент США Джо Байден “с нетерпением ожидает взаимодействия” с Си Цзиньпином “в ближайшее время”, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Китая.

Политолог из Австралийского национального университета Вен-Ти Сун отметил, что у Байдена есть “свои причины” на то, чтобы сохранить “важнейшие двусторонние отношения в мире” на хорошей ноте. Что касается Пекина, то, по словам политолога, у китайских властей есть стимул “продемонстрировать жест доброй воли по отношению к уходящей администрации Байдена”. Это, как утверждает эксперт, может “ограничить некоторые возможности” для новой администрации США, передала британская газета The Guardian.

Ранее Telegraf.news писал, что бывший член Совета безопасности Монголии Мунхнар Байарлхавг сообщил, что строительство газопровода “Сила Сибири-2” отложили на неопределённый срок. Изначально в стране планировали проложить 2,5 тысячи километров, однако власти не включили строительство в план национального развития до 2028 года. В связи с этим Китай потребовал от России снизить цены на газ в несколько раз.

Китай потребовал от России газ по цене в два раза ниже, чем для Беларуси