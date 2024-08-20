Китай потребовал от России газ по цене в два раза ниже, чем для Беларуси

Опубликовано: 20.08.2024 07:56 , Обновлено: 20.08.2024

Бывший член Совета безопасности Монголии Мунхнар Байарлхавг сообщил, что строительство газопровода "Сила Сибири-2" отложили на неопределённый срок. Изначально в стране планировали проложить 2,5 тысячи километров, однако власти не включили строительство в план национального развития до 2028 года. В связи с этим Китай потребовал от России снизить цены на газ в несколько раз.

“Мы вступаем в долгую паузу, поскольку Москва больше не верит, что может получить от Пекина сделку, которую хочет, и, вероятно, проект откладывается до лучших времён”, – заявил Мунхнар Байарлхавг, передало китайское издание The South China Morning Post.

К слову, проблемы со строительством газопровода у РФ возникли давно. Ещё в 2022 году Владимир Путин предложил Китаю увеличить закупки российского газа до 100 миллиардов кубометров в год, но стороны не смогли договориться о цене. В свою очередь Пекин потребовал опустить цены на газ, которые пойдут по второй ветке “Силы Сибири” до 60 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: на сегодняшний день Китай покупает российский газ по 260 долларов за тысячу кубов.

Разногласия в этом вопросе стали причиной того, что глава “Газпрома” Алексей Миллер не стал сопровождать Путина во время его майского визита в Поднебесную. Тогда тема “Силы Сибири -2” была одной из ключевых на его переговорах с Си Цзиньпином. Кроме того, Путин просил Китай не участвовать в украинском форуме мира и усилить активность китайских банков в России.

[info_b]Экспорт газа из России в Европу в 2023 году сократился до минимального уровня с 1970-х годов. Европа снабжается из западносибирских месторождений, в то время как Китай — из восточносибирских (через газопровод “Сила Сибири-1”). Целью “Силы Сибири-2” было соединить эти два месторождения.[/info_b]

Сколько за российский газ платят белорусы?

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в 2024-2025 годах цена на российский газ для Беларуси в соответствии с “достигнутыми ранее договорённостями” будет фиксированной и составит 128,5 долларов за тысячу кубометров. Вместе с этим он добавил, что такая стоимость действует для Республики на протяжении нескольких последних лет.

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