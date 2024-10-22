Президент Сербии после телефонного разговора с Путиным решил не лететь на саммит БРИКС в Россию

Опубликовано: 22.10.2024 08:44 , Обновлено: 22.10.2024

Президент Сербии Александар Вучич в эфире национального телевидения пояснил, почему не поедет в российскую Казань на саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября. Сербская делегация будет представлена вице-премьером Александаром Вулиным, министром обороны Братиславом Гашичем, министром экономики Адрианой Месарович и куратором международного экономического сотрудничества Ненадом Поповичем.

Как пояснил сам Вучич, саммит БРИКС совпал по времени с серией запланированных международных встреч в Белграде. Так, 23 октября в сербской столице ожидают польского премьер-министра Дональда Туска и его коллегу из Греции Кириакоса Мицотакиса. Позднее ожидается также визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Впрочем, как заявил Вучич в телеэфире, который транслировало “Радио и телевидение Сербии” (РТС), даже если бы этих важных встреч запланировано не было ему “было бы сложно приехать саммит БРИКС” в силу разных обстоятельств, “которые Путину хорошо известны”.

Днём ранее Вучич впервые почти за два с половиной года провёл телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

“У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор”, - прокомментировал его сербский президент.

В ходе телефонных переговоров затрагивался вопрос поставок газа. По словам Вучича, российский “Газпром”, контракт с которым у страны истекает в марте 2025 года, этой зимой обеспечит страну “достаточным количеством газа по очень выгодным ценам”.

В свою очередь в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонных переговоров лидеры России и Сербии “подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях” и условились “и далее поддерживать личные контакты”.

Поднимался на переговорах и вопрос конфликта в Украине, однако, подробностей ни пресс-служба Кремля, ни Вучич сообщать не стали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Сербии озвучил пессимистичный прогноз относительно будущего военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, война затянется на десятилетие и закончится мирным урегулированием “по корейскому сценарию”.

Президент Сербии предрёк Украине 10 лет войны и финал «по корейскому сценарию»