Пекин может перехватить управление? Байден предложил запретить в США китайские автомобили

Опубликовано: 24.09.2024 15:57 , Обновлено: 24.09.2024

Президент США Джо Байден предложил запретить использование китайского программного и аппаратного обеспечения в машинах на американских дорогах из-за угрозы шпионажа. Речь идёт фактически о всех современных моделях, которые оборудованы системами помощи управления и безопасности, сообщила британская газета The Guardian.

В администрации Белого дома забеспокоились, что установленные в Поднебесной датчики и программное обеспечение могут быть использованы для шпионажа, тем самым создавая угрозу нацбезопасности США. Речь идёт о том, что ПО от “иностранных противников”, по мнению американских властей, может использоваться для наблюдения и дистанционного управления. В связи с этим в Вашингтоне предложили новые правила, которые фактически запретят использование китайских авто на дорогах США.

“Вредоносный доступ к этим системам может позволить злоумышленникам получить доступ к нашим наиболее конфиденциальным данным и собирать их, а также удалённо управлять автомобилями на американских дорогах”, — заявили в Министерстве торговли США.

Помимо этого, там добавили, что определённые технологии, происходящие из КНР или России, представляют “неоправданный риск” для критически важной инфраструктуры США и всех тех, кто использует подключённые транспортные средства, передала газета The Guardian. При этом министр торговли Джина Раймондо заявила, что встроенные в автомобиль камеры, микрофоны, GPS китайского или российского производства, а также другие технологии, подключённые к Интернету, представляют “весьма реальную” угрозу.

“В экстремальной ситуации иностранный противник может взять под контроль все транспортные средства, работающие в США одновременно, что приведёт к авариям, блокированию дорог и т.д.”, — подчеркнула Джина Раймондо.

Чем обосновано такое решение?

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация обнаружила ряд рисков для национальной безопасности, связанных с подключёнными транспортными средствами. По его словам, специалисты выявили “уже достаточно доказательств”, чтобы применить соответствующие меры.

“Мы уже видели достаточно доказательств того, что КНР заранее размещает вредоносное ПО в нашей критически важной инфраструктуре с целью нарушения работы и саботажа. А учитывая, что на дорогах потенциально миллионы транспортных средств, срок службы каждого из которых составляет 10-15 лет, риск сбоев и саботажа резко возрастает”, — подчеркнул Джейк Салливан.

Министерство торговли дало месяц на то, чтобы обсудить новые правила и прийти к окончательному решению до 20 января. Планируется, что нововведения будут распространяться на все дорожные транспортные средства, кроме сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, которая не используется на дорогах общего пользования, а также беспилотников и поездов.

Ранее Telegraf.news писал, что немецкий автопроизводитель BMW отозвал более 1,5 миллиона автомобилей по всему миру. Причиной стала проблема с интегрированным тормозным модулем. К слову, это уже второй крупный отзыв машин баварского концерна — ранее из-за некачественных подушек безопасности обратно вернули 1,4 миллиона машин в Китае.

«Окажет негативное влияние по всему миру» — BMW отозвала более 1,5 миллиона авто из-за одной проблемы