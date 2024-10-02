Как приготовить тыквенные драники? Этот сезонный рецепт оладий затмит картофельный вариант

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Опубликовано: 02.10.2024 12:28 , Обновлено: 15.10.2024

Идей применения тыквы в кулинарии существует огромное множество. и одна из самых интересных и простых из них - это драники. Попробовать приготовить оладьи из тыквы стоит всем, у кого есть этот овощ. Это простое блюдо запросто составит конкуренцию вариантам из кабачка и даже картофеля и оставит приятное чувство сытости. Рассказываем, как приготовить тыквенные драники с добавлением манки и мускатного ореха.

В последние годы всё больше белорусов открывают для себя пользу и вкус ароматных тыкв. Для тех, кто не рискнул вырастить этот овощ на своей даче (или в принципе не занимается огородом), есть возможность приобрести овощ в магазине или на рынке. Стоимость тыквы, в зависимости от сорта и торговой точки в Беларуси в среднем колеблется в пределах 2-4 рублей за килограмм, что не обременит карман и приятно разнообразит питание.

Почему стоит включить тыкву в рацион и что из неё приготовить?

Этот овощ стоит включить в рацион не только за полезные свойства (тыква богата витаминами С и Е, бета-каротином, фолиевой кислотой, железом, калием, клетчаткой и антиоксидантами ), которые помогают укрепить иммунную систему, но и потому, что она универсален и может послужить основой для создания огромного количества блюд. в чьих числе не только каши, как может показаться некоторым.

Так вы можете приготовить из тыквы кексы, клёцки, пасту, смузи или даже кетчуп. Приятным бонусом от потребления тыквы становятся и её семечки. Этот суперфуд можно использовать в виде специи, добавки к салатам или полезного перекуса.

Но один из самых простых и вкусных способов приготовления тыквы - это, конечно же, драники. Такие оладьи получаются невероятно нежными и вкусными и запросто могут составить конкуренции классическим картофельным драникам. Они прекрасно сочетаются со сметаной и надолго сохраняют чувство сытости.

Рецепт тыквенных драников

Ингридиенты:

500 г. тёртой тыквы,

4 ст. л. манной крупы,

2 яйца,

соль и перец по вкусу,

масло растительное (для жарки),

мускатный орех 1/2 ч.л.

Приготовление:

Очистите тыкву от кожуры и натрите на крупной тёрке. Добавьте яйца, манную крупу, соль и специи. Перемешайте. Обжарьте на растительном масле по принципу котлет обеих сторон. Уложите драники в жаропрочную ёмкость и поставьте в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут.

Готовые тыквенные драники получаются очень нежными и ароматными. Подавайте их горячими со сметаной.

Приятного аппетита!

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