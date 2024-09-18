Как высушить тыквенные семечки? Вот 10 причин, почему их стоит есть мужчинам и женщинам

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Опубликовано: 18.09.2024 10:06 , Обновлено: 15.10.2024

С приходом осени на грядках многих белорусов созревают ароматные тыквы. Этот овощ примечателен не только своей оранжевой мякотью, которую можно задействовать для приготовления выпечки, оладий и каш, но и семечками, которые также полнятся полезными минералами и витаминами. Как высушить тыквенные семечки и какие проблемы со здоровьем может помочь урегулировать этот суперфуд?

В чём польза тыквенных семечек?

В последние годы всё больше людей начинают видеть ценность такого древнего овоща, как тыква и начинают выращивать его не только для кормления скота, но и для приготовления собственных блюд. Сейчас рынок изобилует разнообразием ароматных и сладких сортов тыквы, которые могут удовлетворить самый притязательный запрос. Ещё один неотъемлемый и полезный элемент тыквы - её семечки. Это известный многим белорусам с детства суперфуд, который имеют высокую пищевую ценность.

Тыквенные семечки - богатый источник многих полезных микроэлементов, а именно: железа, магния, цинка, калия, витаминов группы В и витамина С.

Кроме того, стоит отметить, что семечки тыквы на 30-40% состоят из масла, содержащего много фитостеринов и ненасыщенных жирных кислот. А ещё это кладезь макронутриентов, таких как: углеводы, белок и жиры.

Польза семян тыквы неоспорима и они достаточно легко перевариваются, поэтому подходят даже людям с проблемами пищеварения.

Сколько калорий в семечках и можно ли их есть диабетикам?

В 100 г сушеных семян содержится — 559 ккал. Но едва ли вам удастся съесть столько семечек за раз. Дело в том, что они богаты клетчаткой, ускоряющей обмен веществ и дающей ощущение сытости.

Поэтому бояться набрать вес из-за тыквенных семечек не стоит. Это гораздо более полезный перекус, чем чипсы или сладости. Тем не менее людям, соблюдающим диету, следует ограничить потребление этих семян.

[info_b]Рекомендуемая максимальная дневная порция семян — 30 г. Слишком много семян тыквы может способствовать более быстрому набору веса.[/info_b]

Семечки могут быть полезны для людей, страдающих сахарным диабетом. Они имеют низкий гликемический индекс и помогают регулировать уровень сахара.

[info_b]Гликемический индекс семян тыквы равен 10. А гликемическая нагрузка на порцию семян составляет всего 0,22. [/info_b]

Чем помогают тыквенные семечки?

Тыквенные семечки можно использовать по-разному, в том числе и для регулирования проблем со здоровьем.

Например, тыквенные семечки - известное антигельминтное средство . Он могут помочь в борьбе с острицами, ленточными червями, аскаридами и другими паразитами.

Полезны тыквенные семечки при стрессах и переутомлениях . Ниацин, присутствующий в семенах, стимулирует организм и повышает умственную работоспособность, а калий, магний и триптофан положительно влияют на настроение и снимают беспокойство. Это отличный перекус для людей с депрессией.

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Также семечки тыквы обладают ранозаживляющими свойствами . Повышенной регенерации способствует калий в их составе.

Семена тыквы можно использовать при запорах . Благодаря наличию клетчатки они положительно влияют на перистальтику кишечника. Масло семян тыквы благотворно влияет на пищеварительную систему и регулирует её работу.

Содержащиеся в составе семечек тыквы омега-3 и фитостеролы, помогают снизить уровень холестерина, а также выступают в виде профилактики развитие атеросклер оза.

Употребление семян тыквы также поддерживает работу мочевыделительной системы . Стоит принимать экстракт семян тыквы при недержании мочи.

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Польза семечек для мужчин

Стоит знать, что тыквенные семечки могут очень положительно сказаться на здоровье мужчин. Такой эффект показали проведённые на животных исследования в 2014 году. Хотя такое исследование и не может быть полностью применено к людям, учёные полагают, что наличие полезных веществ в семечках будет иметь аналогичный эффект и на здоровье человека.

Так, например, высокая концентрация витамина Е в семечках положительно влияет на качество спермы , подвижность сперматозоидов и общую фертильность , а высокое содержание легкоусвояемого цинка повышает либидо .

Проведённое в Корее исследование доказало, что семена тыквы также укрепляют предстательную железу . Их регулярное употребление может предотвратить рак простаты . Благодаря наличию фитостеролов прием семян положительно влияет на предстательную железу, уменьшая её объем.

Польза семечек для женщин

Большую пользу употребление семечек может принести и для женского здоровья. При помощи семечек можно получить приятный косметический эффект . Благодаря коллагену и эластину, который содержится в семенах тыквы, волосы станут более красивыми и эластичными. А наличие цинка поможет укрепить ногти и улучшить качество кожи.

Тот же цинк делает семечки полезными и для беременных женщин . Он поддерживает усвоение фолиевой кислоты, необходимой для правильного развития плода. Семена тыквы также содержат триптофан – ингредиент, стимулирующий лактацию , поэтому стоит включать их в свой рацион при грудном вскармливании.

А ещё тыквенные семечки - богаты железом, что также помогает восполнить его дефицит при беременности и помогает бороться в анемией. Это подтвердило исследование, проведённое в Индии в 2023 году.

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Как высушить семечки?

Тыквенные семечки можно обжарить, высушить или и вовсе есть сырыми.

Некоторые спорят о том, можно ли есть тыквенные семечки со скорлупой. Хотя нет фундаментальных исследований, которые доказали бы вред потребления неочищенных семечек, всё же людям с чувствительной пищеварительной системой их лучше в таком виде не есть. Это может вызвать диарею, боль в животе или раздражение.

[info_b]В некоторых случаях после употребления в пищу тыквенных семечек может возникнуть аллергическая реакция. Однако симптомы аллергии, такие как диарея или боль в животе, также могут быть результатом раздражения пищеварительной системы оболочкой, особенно после употребления в пищу неочищенных семян.[/info_b]

Кроме того, скорлупа семечек достаточно твёрдая, и есть её совсем не приятно. Очищенные тыквенные семечки не несут никакой угрозы.

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Обжарка тыквенных семечек

Поджарить тыквенные семечки очень просто. Можно сделать это с применением духовки либо сковородки.

Для первого варианта застелите противень бумагой, высыпьте туда семена. Разогрейте духовку до 75 градусов и выпекайте около 15-20 минут.

Можно поджарить тыквенные семечки на сковороде. Нагрейте сковородку и высыпьте в неё семечки. Обжаривайте их на сухой сковородке помешивая до готовности. В завершение можно слегка сбрызнуть их оливковым маслом и добавить любимые специи.

Сушка тыквенных семечек

Собранные из тыквы семена тщательно промойте в сите. Затем подсушите их бумажным полотенцем.

Если вы решили сушить тыквенные семечки в духовке, нагрейте прибор до температуры от 50 до 90 градусов Цельсия. Высыпьте свежие семена на противень и поставьте в духовку примерно на 1 час. Оставьте семена в духовке после завершения программы и извлеките их только после того, как они остынут.

[info_b]Помните, что не все тыквенные семечки съедобны. Нельзя есть, например, семена тыквы Хоккайдо. Они вызывают слабительный эффект.[/info_b]

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