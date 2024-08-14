Как вейпы влияют на здоровье на самом деле? Собрали, что говорят эксперты ВОЗ, ЕС и США

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Опубликовано: 14.08.2024 15:43 , Обновлено: 28.01.2025

В последние годы вейпинг стал популярной альтернативой традиционным сигаретам, привлекая внимание как молодежи, так и взрослых. Однако с ростом его популярности все больше экспертов начали говорить о его влиянии на здоровье. В Евросоюзе уже давно призывают к "жестким мерам" против электронных сигарет. А недавно о их возможном запрете заговорили и в Совете Республики Беларуси. Telegraf.news собрал мнения специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), США и ЕС, чтобы понять, какие риски могут быть связаны при использовании вейпа и действительно ли "электронки" помогают бросить курить.

Вейп — электронная сигарета (ЭС), генерирующая аэрозоль для вдыхания. Их часто рассматривают как замену обычным сигаретам. Врачи одной из лучших американских больниц заявили, что вейпы менее вредны, чем обычные сигареты. Однако и электронные имеют свои риски, о которых говорят во Всемирной организации здравоохранения, министерствах здравоохранения США и Евросоюза. Особую угрозу, по словам специалистов, “электронки” представляют для детей и подростков. В Евросоюзе уже давно планируют ввести “жесткие меры” против электронных сигарет. А недавно речь о запрете вейпов зашла и в Совете Республики Беларуси.

Что такое вейп?

Электронная сигарета (ЭС), или вейп — устройство, генерирующее аэрозоль, который вдыхает пользователь. Оно работает на основе нагревания жидкости (жидкости для вейпинга), которая обычно состоит из пропиленгликоля, растительного глицерина, никотина и различных ароматизаторов.

Когда пользователь активирует устройство, оно нагревает жидкость, превращая её в пар, который затем вдыхается. Электронные сигареты часто рассматривают как альтернатива традиционным сигаретам. Однако их использование связано с определёнными рисками для здоровья, особенно из-за содержания никотина и формальдегида, вызывающих рак и другие проблемы.

Как электронные сигареты влияют на здоровье?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование “электронок” связано с увеличением риска:

сердечно-сосудистых заболеваний;

заболеваний легких;

других негативных последствий.

[info_b]Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.[/info_b]

Специалисты отметили, что особую опасность ЭС несут для детей и подростков. Никотин вызывает сильную зависимость и может оказывать длительное разрушительное воздействие на развитие мозга.

Кроме того, появляется все больше доказательств того, что у никогда не куривших несовершеннолетних вероятность начать курить обычные табачные сигареты “как минимум удваивается при использовании электронных сигарет”, подчеркнули в ВОЗ.

Никотин

Большинство электронных сигарет содержат никотин, который, как известно, не только вызывает зависимость, но и токсичен, а также вреден для развития мозга.

Так, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDS), никотин:

токсичен для развивающегося плода и опасен для здоровья беременных женщин;

может нанести вред развитию мозга, которое продолжается примерно до 25 лет;

у молодежи признаки никотиновой зависимости могут начать проявляться быстро, иногда еще до начала регулярного или ежедневного употребления;

употребление никотина в подростковом возрасте может нанести вред частям мозга, которые контролируют внимание, обучение, настроение и контроль импульсов.

В свою очередь, никотиновая зависимость может нанести вред психическому здоровью и стать источником стресса.

Кроме того, дети и взрослые могут отравится при глотании, вдыхании или впитывании жидкости для вейпинга через кожу или глаза.

[info_b]Центры по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention)— федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное для обеспечения охраны здоровья и безопасности с помощью предоставления информации для улучшения решений в области здравоохранения.[/info_b]

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Влияние других веществ в вейпах

Как сообщили эксперты CDS, аэрозоль электронной сигареты может содержать другие вещества, которые могут быть вредны или потенциально вредны для организма, а именно:

химические вещества, вызывающие рак;

тяжелые металлы, такие как никель, олово и свинец;

мельчайшие частицы, которые могут проникать глубоко в легкие;

летучие органические соединения;

ароматизаторы, такие как диацетил, химическое вещество, связанное с серьезным заболеванием легких. Некоторые ароматизаторы, используемые в электронных сигаретах, могут быть безопасны для употребления в пищу, но не для вдыхания, поскольку легкие обрабатывают вещества иначе, чем кишечник.

Как ЭС вредят женскому здоровью

Согласно отчету компании Hertility, которая занимается изучением женского здоровья, вейпы снижают возможность забеременеть. В исследовании приняли участие 325 тысяч женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

Оказалось, что почти четверть из тех, кто пытался забеременеть, регулярно или время от времени курили электронные сигареты.

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Помогают ли электронные сигареты бросить курить?

В ВОЗ подчеркнули, что научные исследования по использованию электронных сигарет как средства для отказа от курения “не являются убедительными и продолжают вызывать споры”. Также неясно, влияет ли их применение на уровень отказа от табака в обществе.

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Существуют некоторые свидетельства того, что курильщики могут перейти на электронные сигареты, однако лишь немногие из них способны полностью отказаться от этих продуктов. Переход с традиционных табачных изделий на электронные сигареты “не означает отказа от курения, поскольку пользователь продолжает получать никотин и другие токсичные вещества, содержащиеся в аэрозолях”.

“Потребители табака, желающие бросить курить, должны использовать проверенные методы отказа от табака: консультации работников здравоохранения, бесплатные линии отказа от курения, мобильные и цифровые службы отказа от курения, никотинозаместительную терапию (жевательные резинки и пластыри) и, если рекомендовано, фармакотерапию (бупропион и варениклин)”, — подчеркнули эксперты.

Что вреднее — сигареты или вейпы?

В американской больнице Джонса Хопкинса утверждают, что “вейпинг менее вреден, чем курение, но все равно небезопасен”.

“Почти нет сомнений в том, что при вейпинге вы подвергаетесь воздействию меньшего количества токсичных химических веществ, чем при курении традиционных сигарет”, — подчеркнули врачи, несмотря на то, что неизвестно, какие химические вещества содержатся в электронных сигаретах.

Тем не менее там обратили внимание, что с вейпингом связаны вспышки травм легких и смертей.

[info_b]Больница Джонса Хопкинса — один из крупнейших, наиболее современных медицинских центров мира. Она занимает, по отчету U.S. News and World Report, первое место среди лучших больниц США в течение 20 лет подряд.

Исследование Университета Джона Хопкинса, посвященное ингредиентам для вейпов, опубликованное в октябре 2021 года, выявило тысячи химических ингредиентов в вейп-продуктах, большинство из которых еще не идентифицированы. Среди тех, которые удалось идентифицировать, было несколько потенциально вредных веществ, включая кофеин, три химических вещества, ранее не встречавшихся в электронных сигаретах, пестицид и два ароматизатора, связанные с возможным токсическим воздействием и раздражением дыхательных путей.

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12 стран ЕС призвали принять “жесткие меры” против вейпов

Вред вейпов для детей и подростков признают и министерства здравоохранения стран Европейского союза. Так, в конце июня 2024 года 12 стран ЕС поддержали документ, призывающий Европейскую комиссию предложить новое законодательство, которое может включать запрет ароматизированных вейпов и ограничение содержания никотина.

Они также предложили гигантам социальных сетей взять на себя «большую ответственность» за маркетинг и продажи вейпов на своих платформах, сообщало Politico со ссылкой на соответствующий документ.

Минздравы стран сослались на отчет 2023 года, в котором говорится, что дети и подростки «более чувствительны к негативным побочным эффектам потребления никотина, а также более склонны к зависимости, чем взрослые».

К слову, некоторые страны ЕС уже приняли национальные меры по ограничению вейпинга: Франция и Бельгия объявили о запрете одноразовых электронных сигарет с никотином.

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Белорусам запретят курить электронки?

Кстати, в августе 2024 года председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с врачами и медсёстрами РНПЦ “Кардиология”, во время которой заявила, что в стране полным ходом идёт разработка законопроекта по вопросам “оборота и использования” электронных сигарет.

Она обратилась к медикам и попросила подсказать, «какие нормы внести в закон». Она подчеркнула, что, по словам врачей, курительные смеси и электронные сигареты влияют на здоровье так же, как и обычная сигарета, а «может быть, и хуже».

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Месяцем ранее врач и один из членов Совета Республики Виктор Кондратович отмечал, что в Беларуси вейпы планируют запретить.

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Ранее Александр Лукашенко отмечал, что объёмы производства и экспорта нужно «сохранить по-максимуму», поскольку табачная отрасль является одним из самых значимых источников пополнения бюджета в стране. Так, по официальным данным, за 2023 год продажа сигарет и других табачных изделий увеличила госказну на 2,5 миллиарда долларов.

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