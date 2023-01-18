Глава Госдумы поручил разработать запрет вейпов в России. А сигарет?

Опубликовано: 18.01.2023 14:57 , Обновлено: 18.01.2023

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил 18 января поручил профильным комитетам разработать предложения по запрету вейпов в стране.

В частности, запрет должен касаться школьников, которые, по его словам, «все больше и больше подвержены употреблению вейпов».

Также Володин заявил, что в вопросы прибыли «уходить не нужно», потому что «все сопряжено со здоровьем граждан».

А вот о запрете сигарет речи не идет.

К слову, 18 января Госдума увеличила акцизы на сигареты, а также жидкости для электронных систем доставки никотина. Решение начнет действовать с 1 марта 2023 года.

В официальном телеграм-канале Госдумы на эти новости россияне отреагировали по-разному.

«Лучше бы обычные сигареты запретили. Ах да, это же такой огромный доход в казну с акцизов», — написал один пользователь.

«Согласен и полностью поддерживаю, молодое поколение надо уберечь от всякой заразы и т.д.!» — заявил другой. Таких комментариев несколько.

«Штрафы за продажу несовершеннолетним надо увеличивать, а не акцизы и налоги. От того, что пачка сигарет или жижа для вейпа подорожает на 5-10 руб., ничего не изменится. Но да ладно, вам же яхты надо заправлять, о чем это я», — возмутился еще один.

«Не запретите, олигархат владеющий заводами по производству вейпов и жидкости не допустит?», — выразил мнение четвертый.