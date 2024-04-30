Британские учёные выяснили, как вейпинг влияет на здоровье женщин

Опубликовано: 30.04.2024 10:26 , Обновлено: 30.04.2024

Британские учёные исследовали вопрос влияния вейпов на репродуктивную систему женщин и выяснили, что они снижают шансы забеременеть. Об этом рассказало британское издание Guardian.

Согласно отчету компании Hertility, которая занимается изучением женского здоровья, вейпы снижают возможность забеременеть. В исследовании приняли участие 325 тысяч женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

Оказалось, что почти четверть из тех, кто пытался забеременеть, регулярно или время от времени курили электронные сигареты.

Анализ образцов крови 8340 женщин, принявших участие в исследовании, показал, что люди, которые курящие вейпы и табак женщины, имеют более низкие уровни антимюллерова гормона (АМГ), который участвует в созревании яйцеклеток в женском организме. Показатель АМГ используется для оценки овариального [яйцеклеточного] резерва и даёт ответы на вопрос о фертильности. Исследование показало, что во всех возрастных группах уровни АМГ были ниже у людей, которые курили электронные сигареты.

«Это первое свидетельство, показывающее связь между рождаемостью и вейпингом среди большого количества населения. исследование показало, что АМГ подавляется у вейперов по сравнению с некурящими, аналогично тому, как и обычных курильщиков», - сказала автор исследования исполнительный директор Hertility, доктор Хелен О’Нил, которая также является преподавателем репродуктивной и молекулярной генетики в Университетском колледже Лондона.

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В отчете, в котором анализировался образ жизни женщин за несколько месяцев до беременности, также было обнаружилось, что 7% принимали легкие наркотики, а 40% признались в ежедневном употреблении алкоголя. Доктор О’Нил подчеркнула, что при планировании беременности стоит отказаться от любых вредных привычек.

Проблема распространениz вейпов среди молодого поколения в Великобритании стала достаточно острой. Ранее проведённое исследование показало, что девочки в возрасте 13 и 15 лет в Великобритании пьют, курят и вейпинги больше, чем мальчики.

ВОЗ исследовала распространение вейпинга в 44 странах и выяснила, что две пятых девочек в Англии и Шотландии начали курить сигареты к 15 годам – это более высокий показатель, чем в других странах, таких как Франция, Германия и Испания. Также исследование показало, что девочки в 15 лет чаще употребляли вейп, чем в среднем во всех 44 исследованных странах и в настоящее время вейпинг уже обогнал курение.

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