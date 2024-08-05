"Исходя из интересов государства" — Лукашенко потребовал не сокращать производство сигарет в Беларуси

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Опубликовано: 05.08.2024 14:26 , Обновлено: 05.08.2024

В понедельник, 5 августа, Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам табачной отрасли, которая является одним из самых значимых источников пополнения бюджета в стране. Так, по официальным данным, за 2023 год продажа сигарет и других табачных изделий увеличила госказну на 2,5 миллиарда долларов, рассказал президент.

Однако, с его слов, “так было вчера”, а сегодняшние тенденции “не могут не настораживать”. При этом Лукашенко подчеркнул: “необходимо выработать меры”, чтобы “сохранить по-максимуму” объёмы производства и экспорта, “исходя из интересов государства и трудовых коллективов”.

“Мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьём и материалами. Как результат, табачная область по-прежнему остаётся одним из значительных источников пополнения бюджета”, — отметил во время совещания Лукашенко.

К слову, ранее главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Виктор Кондратович заявил, что в стране планируют запретить электронные сигареты. Причиной столь кардинального решения стала неутешительная статистика онкологических заболеваний.

По его словам, этот вопрос обсуждался на последней сессии Совета Республики, председатель которого предложил «проработать и вынести законопроект» о запрещении вейпов в нашей стране. Вместе с тем член Совета Республики подчеркнул, что они хотят не просто ограничить курение вейпов, а именно запретить на законодательном уровне. То же самое, по его мнению, нужно сделать и с сигаретами: «Отказаться вообще от вейпов, если удастся, от сигарет также».

Карта сравнения количества смертей, связанных с курением табака в разных странах мира, 2020 год

[info_b] По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день около 150 стран активно снижают потребление табака. Тем не менее, в ВОЗ предупредили: смертность от сигарет будет оставаться высокой ещё долгие годы.

Согласно статистике, в настоящее время больше всего табачных изделий потребляют в юго-восточной Азии (26,5% населения), на втором месте расположился европейский континент — 25,3%. По подсчётам ВОЗ, к 2030 году Европа может стать лидером по употреблению табака в мире. [/info_b]

В Совете Республики пообещали запретить белорусам курить вейпы. А сигареты?