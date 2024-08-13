"После потребления наступает безумие" — Кочанова предложила кардиологам обосновать законопроект о запрете вейпов в Беларуси

Опубликовано: 13.08.2024 16:38 , Обновлено: 13.08.2024

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с врачами и медсёстрами РНПЦ "Кардиология", во время которой заявила, что в стране полным ходом идёт разработка законопроекта по вопросам "оборота и использования" электронных сигарет. К слову, месяц назад врач и один из членов Совета Республики Виктор Кондратович отмечал, что в Беларуси планируют запретить электронные сигареты.

Кочанова обратилась к медикам и попросила подсказать, “какие нормы внести в закон”. Она подчеркнула, что, по словам врачей, курительные смеси и электронные сигареты влияют на здоровье так же, как и обычная сигарета, а “может быть, и хуже”.

“В Америке недавно появились новые синтетические средства, после употребления которых наступает безумие. Поэтому мы выступили с такой законодательной инициативой. Будем работать над этим законопроектом. Поэтому ждём ваших предложений по данному проблемному вопросу"", — обратила внимание Наталья Кочанова.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что объёмы производства и экспорта нужно «сохранить по-максимуму», поскольку табачная отрасль является одним из самых значимых источников пополнения бюджета в стране. Так, по официальным данным, за 2023 год продажа сигарет и других табачных изделий увеличила госказну на 2,5 миллиарда долларов.

«Исходя из интересов государства» — Лукашенко потребовал не сокращать производство сигарет в Беларуси