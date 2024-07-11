В Совете Республики пообещали запретить белорусам курить вейпы. А сигареты?

Опубликовано: 11.07.2024 07:38 , Обновлено: 11.07.2024

В эфире белорусского телевидения главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Виктор Кондратович рассказал, что в стране планируют запретить электронные сигареты. Причиной столь кардинального решения стала неутешительная статистика онкологических заболеваний.

По словам Виктора Кондратовича, этот вопрос обсуждался на последней сессии Совета Республики, председатель которого предложил “проработать и вынести законопроект” о запрещении вейпов в нашей стране.

“Помимо сердечно-сосудистых заболеваний есть онкологические заболевания, которые могут вызываться в том числе использованием вейпа. Потому что они есть с никотином, без никотина, в любом случае химический состав содержит много формальдегидов, которые вызывают в том числе онкологию”, — отметил главный врач Минского городского клинического онкологического центра.

Он подчеркнул, что опухоли головы, шеи, полости рта и глотки у мужчин “стоят на пятом месте”, ведь основными курильщиками являются именно они. При этом Кондратович обратил внимание, что 30% пациентов с раком полости рта и глотки умирают в течение года после постановки диагноза.

Вместе с тем член Совета Республики подчеркнул, что они хотят не просто ограничить курение вейпов, а именно запретить на законодательном уровне. То же самое, по его мнению, нужно сделать и с сигаретами: “Отказаться вообще от вейпов, если удастся, от сигарет также”. При этом Кондратович не рассказал, сколько школьников и взрослых белорусов курят сигареты, вред которых для здоровья доказан уже давно.

[info_b]Вейпы, или электронные сигареты, являются источником токсичных веществ и тяжёлых металлов (никель, свинец), а также формальдегида, который приводит к онкологическим заболеваниям. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что учёные из Британии исследовали вопрос влияния вейпов на репродуктивную систему женщин и выяснили, что они снижают шансы забеременеть. В исследовании приняли участие 325 тысяч женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

Британские учёные выяснили, как вейпинг влияет на здоровье женщин