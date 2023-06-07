В МВД рассказали, как вейпы могут довести белорусских подростков до тюрьмы - "Схема следующая"

💼 Официально

Опубликовано: 07.06.2023 11:26 , Обновлено: 07.06.2023

В милиции Минска сообщили, что зафиксировали рост преступлений среди несовершеннолетних, связанных с вейпами. Как оказалось, подростки стали чаще похищать чужие, за что грозит даже тюремный срок.

“Схема грабежа следующая: подростки в интернете находят объявление о продаже вейпов и договариваются о встрече на улице. Затем они берут товар в руки, чтобы “поближе рассмотреть его”, и сбегают, ничего не оплатив”, - рассказал замначальника отдела профилактики УОПП ГУВД Минска Дмитрий Мелешко.

В милиции напомнили, что такие проступки как хулиганство не пройдут, а считаются “открытым хищением имущества”. За такое преступление полагается уголовная ответственность, причем с 14 лет.

Малолетним грабителям грозит наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы. “О преступлении сообщат родителям и учителям, а с самим подростком будет проводиться индивидуальная профилактическая работа”, - пообещали в милиции и призвали родителей напомнить своим детям об ответственности.

Ранее Телеграф сообщил, что выброшенный в окно мусор, будь то погашенный окурок, банановая кожура или что-то посущественнее — являются правонарушением, согласно белорусскому законодательству. Как пояснила начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД Минска Вероника Богнат, за подобное нарушение белорусам может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность.

Новость Телеграф