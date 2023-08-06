Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Опубликовано: 06.08.2023 12:34 , Обновлено: 06.08.2023

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 6 августа город пытался атаковать беспилотник. По его словам, дрон был сбит средствами ПВО.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал онв телеграм-канале.

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Также об уничтожении дрона рассказали и в Минобороны РФ. По их данным, беспилотник пытался атаковать объекты в Московской области и был уничтожен на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет, добавили военные.

По данным Shot, БПЛА самолетного типа летел на высоте около 100 метров в небе над Подольском. Этот беспилотник и был сбит силами ПВО на подлете к Москве.

Украинский дрон подбил российский танкер в районе Крымского моста

А тг-канал Mash утверждает, что в аэропорту Внуково был введен план «Ковер», применяемый в случае незаконного пересечения границы РФ воздушным судном, а также при применении оружия и боевой техники Вооруженных Сил РФ против воздушных нарушителей.

Атаки Москвы дронами

В ночь с субботы на воскресенье (29-30 июля) в микрорайоне Москва-Сити прозвучал сильный взрыв: пострадали здания высоток и люди:

Беспилотники взорвались в центре Москвы. В Минобороны РФ рассказали почему

А буквально через пару дней, 1 августа, беспилотник снова взорвался в Москва-Сити. В минобороны РФ сообщили, что смогли “пресечь попытку атаки киевского режима” с помощью БПЛА. Однако как минимум один аппарат взорвался, врезавшись в ту же высотку в Москве-Сити, что и в прошлый раз.

Ещё «два украинских беспилотниква», по утверждениям Минобороны РФ, были «уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области».

Беспилотник снова взорвался в Москва-Сити. В Минобороны РФ рассказали почему

До этого сообщалось и о других прилетах в российскую столицу, но, пожалуй, самый запоминающийся произошел 3 мая 2023 года, когда украинские беспилотники ударили по резиденции Путина в Кремле:

Украинские беспилотники ударили по резиденции Путина в Кремле — Пресс-служба

Напомним, ранее Телеграф писал, что Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, прокомментировал участившиеся атаки беспилотников на Москву.

По его словам, в столице и самой России будет происходить еще больше атак:

«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне» — У Зеленского рассказали, что будет дальше происходить в РФ