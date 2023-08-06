Россия нанесла массированный удар по Украине

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Опубликовано: 06.08.2023 10:32 , Обновлено: 04.07.2024

В ночь на 6 августа российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Также были задействованы десятик иранских ударных дронов "Шахед".

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В течение ночи воздушная тревога распространялась по всей территории страны. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в первой волне вечерней атаки армия РФ выпустила 14 крылатых ракет морского базирования «Калибр» и три «Кинжала».

Фото: ТАСС

Следующей волной российские войска атаковали 27 ударными дронами с юго-восточного направления, шестью крылатыми ракетами «Калибр» из Черного моря и 20 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря.

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“В общей сложности противник применил 70 средств воздушного нападения”, сообщили в ВСУ.

В военном ведомстве утверждают, что украинская ПВО уничтожила 17 крылатых ракет «Калибр», 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА «Шахед-136/131».

Информацию о том, куда попали еще 13 ракет, которые сбить не удалось, не уточняется.

5 августа в вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что российская армия ударила ракетами по Хмельницкой области и по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. Сообщалось о разрушениях в Сумской и Хмельницкой областях.

Также, по словам президента Украины, российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянской общине в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в ночь на 1 августа армия РФ ударила беспилотниками по центру Харькова. В результате были разрушены два здания, в одном из них вспыхнул пожар. В прокуратуре Харьковской области заявили о серьёзных разрушениях в общежитии местного ПТУ, а также об одном пострадавшем от “прилётов” российских дронов:

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