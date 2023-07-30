Беспилотники взорвались в центре Москвы. В Минобороны РФ рассказали почему

🎥 Видео

Опубликовано: 30.07.2023 10:31 , Обновлено: 30.07.2023

В ночь с субботы на воскресенье (29-30 июля) в центре Москвы в микрорайоне Москва-Сити прозвучал сильный взрыв. В его результате пострадали здания высоток и люди.

Мэр Москвы Собянин подтвердил атаку в Москве: «Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет». Ниже мы опубликовали фото повреждений.

По другим (неофициальным) данным, в результате взрыва БПЛА в центре Москвы пострадали от одного до семи человек.

Российские СМИ, по традиции, назвали этот взрыв “громким хлопком”:

В Минобороны РФ подтвердили, что на самом деле беспилотников было несколько. “Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити”, - сообщили у военном ведомстве РФ.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1685475738957328384?t=bwMPYXOESSJRF1WWHIUFCQ&s=19”]

Таким образом, Миноброны России рассказало, что применяло подавление дистанционного управления прямо в центре Москвы, и потерявшие связь боевые беспилотники из-за этого там и рухнули. Почему БПЛА не сбили на подлете к столице РФ, в ведомстве не уточнили.

"Незначительные повреждения" фасада высотки в Москва-Сити

Российское агентство ТАСС уточнило, что взрыва в “Москва-Сити” произошел в башне Око-2. А Телеграм-канал 112 утверждает, что беспилотник взорвался в IQ-квартале, где находятся офисы сразу нескольких министерств российского правительства: Минцифры, Минэкономики и Минпромторг.

“Всегда что-то летает”

В Украине официально не брали на себя ответственность за взрывы в Москве. Однако там намекнули, что никакая ПВО не сможет полностью защитить столицы РФ от взрывов.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1685487125054005248?t=valDJLrzrRX4qScQKIYGXQ&s=19”]

«В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война не касалась, но уже касается. Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает и громко. Как бы власти России не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, что-то прилетает», - заявил пресс-секретарь командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.