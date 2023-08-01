Беспилотник снова взорвался в Москва-Сити. В Минобороны РФ рассказали почему

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Опубликовано: 01.08.2023 07:07 , Обновлено: 01.08.2023

В министерстве обороны РФ 1 августа сообщили, что смогли "пресечь попытку атаки киевского режима" по Москве с помощью БПЛА. Однако как минимум один аппарат взорвался, врезавшись в ту же высотку в Москве-Сити, что и в прошлый раз.

Ещё “два украинских беспилотниква”, по утверждениям Минобороны РФ, были “уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области”.

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Тот же, что врезался в высотку в центре Москвы, “был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение”, похвалились российские военные. Почему его не сбили до подлета к центру столицы России, в ведомстве не уточнили.

Фото последствий взрыва

Тг-канал “База” со ссылкой на МЧС сообщил, что в результате атаки БПЛА по башне «IQ-квартал» повреждено 150 метров остекления.

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А вот мэр Москвы Сергей Собянин считает, что БПЛА долетел туда, куда и, по всей видимости, планировали его создатели: «Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия».

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Перед атакой беспилотников на центр Москвы дроны были замечены в нескольких городах Подмосковья.