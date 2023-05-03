Украинские беспилотники ударили по резиденции Путина в Кремле - Пресс-служба
В пресс-службе Кремля 3 мая сообщили, что ночью со 2 на 3 мая беспилотники (БПЛА) нанесли удар по Кремлю. Там уточнили, что Владимир Путин не пострадал.
Тем не менее, президент РФ решил 3 мая поработать в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, сообщил Дмитрий Песков.
А в Сети появилось видео ночного взрыва, после которого свет в Кремле погас. “Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена”, - написал автор видео.
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В пресс-службе Кремля уверяют, что для атаки были использованы два БПЛА.
“Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя”, - говорится в сообщении.
У Путина ночной взрыв назвали “спланированной террористической акцией”. “В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме”, - говорится в сообщении Кремля.
“Так же Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным”, - сообщили у Путина.
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Ранее Телеграф сообщил, что жители Москвы были сильно удивлены, когда заметили установку системы ПВО Панцирь на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке зимой 2023 года. Фото комплекса появились в соцсетях.
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А после сообщений о размещении зенитных комплексов прямо на крышах зданий в самой Москве, в сети появилось видео ЗРК “Панцирь” в предместьях столицы РФ.
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Позднее, весной, неопознанные беспилотники обнаружили упавшими под Костромой и пригородах Москвы и Санкт-Петербурга.
В то же время, в украинском государственном концерне «Укроборонпром» сообщили, что провели несколько успешных испытаний своего ударного беспилотника с дальностью 1000 км.
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