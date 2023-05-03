Украинские беспилотники ударили по резиденции Путина в Кремле - Пресс-служба

🎥 Видео

Опубликовано: 03.05.2023 14:52 , Обновлено: 03.05.2023

В пресс-службе Кремля 3 мая сообщили, что ночью со 2 на 3 мая беспилотники (БПЛА) нанесли удар по Кремлю. Там уточнили, что Владимир Путин не пострадал.

Тем не менее, президент РФ решил 3 мая поработать в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, сообщил Дмитрий Песков.

А в Сети появилось видео ночного взрыва, после которого свет в Кремле погас. “Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена”, - написал автор видео.

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В пресс-службе Кремля уверяют, что для атаки были использованы два БПЛА.

“Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя”, - говорится в сообщении.

У Путина ночной взрыв назвали “спланированной террористической акцией”. “В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме”, - говорится в сообщении Кремля.

“Так же Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным”, - сообщили у Путина.

На видео удара по Кремлю заметили странность. А в Украине отвергли причастность

Ранее Телеграф сообщил, что жители Москвы были сильно удивлены, когда заметили установку системы ПВО Панцирь на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке зимой 2023 года. Фото комплекса появились в соцсетях.

В Москве начали устанавливать ЗРК на крышах домов

А после сообщений о размещении зенитных комплексов прямо на крышах зданий в самой Москве, в сети появилось видео ЗРК “Панцирь” в предместьях столицы РФ.

Под Москвой у резиденции Путина установили ЗРК «Панцирь»

Позднее, весной, неопознанные беспилотники обнаружили упавшими под Костромой и пригородах Москвы и Санкт-Петербурга.

В то же время, в украинском государственном концерне «Укроборонпром» сообщили, что провели несколько успешных испытаний своего ударного беспилотника с дальностью 1000 км.

Украина успешно испытала боевые беспилотники с дальностью полета 1000 км