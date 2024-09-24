Польша впустила к себе 366 000 человек из Азии и Африки

Опубликовано: 24.09.2024 11:08 , Обновлено: 24.09.2024

Польша выдала 366 551 визу для граждан мусульманских и африканских стран, в том числе почти 174 тысячи в период с января 2021 года по июнь 2023 года. Это следует из данных, опубликованных в 300-страничном отчете Верховной контрольной палаты Польши (ВКП). Авторы документа назвали действия МИД Польши в сфере надзора за визовой составляющей "незаконными" и обвинили власти страны в том, что они привели к "неэкономному распределению государственных средств".

“366 тысяч виз для граждан мусульманских и африканских стран зачастую выдавались без проверки и даже под диктовку политиков партии “Право и Справедливость” (ПиС)”, - сообщила польская газета Gazeta Wyborcza, ссылаясь на доклад Верховной контрольной палаты Польши.

В польском издании отметили, что доклад ВКП является результатом работы семи аудиторов, которые «на протяжении нескольких месяцев анализировали документы МИД, переписку консульского департамента МИД с учреждениями и допрашивали сотрудников министерства».

«Действия МИД в сфере надзора за визовой составляющей консульской деятельности были незаконными, нецелесообразными и ненадежными и привели к неэкономному распределению государственных средств», - следует из отчета ВКП, на который ссылается польская газета.

Gazeta Wyborcza сообщила, что из доклада Верховной контрольной палаты Польши следует, что министр иностранных дел «не контролировал достоверно порядок выдачи виз». «Министерство иностранных дел располагало непрозрачным и порождающим коррупцию механизмом влияния на некоторых консулов», - говорится в отчете ВКП, цитируемом газетой.

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В польском издании добавили, что, по мнению аудиторов ВКП, “вина за нарушения” лежит на четырёх министрах иностранных дел: Витольде Ващиковском, Яцеке Чапутовиче, Збигневе Рау и Шимоне Шинковском. Они сменяли друг друга на посту руководителя польского внешнеполитического ведомства с ноября 2015 года по декабрь 2023 года.

«Отчет ВКП подтвердил наши худшие подозрения» - Туск

Глава МИД Радослав Сикорский, который занял этот пост после них, а также премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировали отчет Верховной контрольной палаты Польши, дав обоснование недавнему ужесточению с борьбой с нелегальной миграцией.

Так, по словам Сикорского, его инструкции для консулов ​​“положили конец практике выдачи виз людям без документально подтвержденной квалификации”.

“Мы не поддаемся лоббистам. Мы работаем над стратегией миграционного контроля и новым законом”, - заявил глава внешнеполитического ведомства Польши.

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“Визовый скандал” в Польше и усиление контроля на границе с Беларусью

В свою очередь премьер-министр страны Дональд Туск, говоря об отчете Верховной контрольной палаты Польши заявил, что этот доклад “подтвердил наши худшие подозрения”. Он обвинил предыдущее правительство под руководством партии “Право и Справедливость” в том, что именно они впустили в страну “366 тысяч человек из Азии и Африки, в том числе за взятки”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в прошлом году в Польше разразился «визовый скандал». Депутаты польского Сейма от оппозиционной “Гражданской платформы” Дариуш Йоньский и Михал Щерба обвинили представителей правящей партии “Право и справедливость” (PiS) в тайной и непрозрачной процедуре выдачи сотен тысяч виз мигрантам.

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Также мы писали о том, что мигранты с Ближнего Востока могли приобрести рабочую визу в Польшу в Минске за 5 тысяч долларов. Такую информацию, ссылаясь на собственные анонимные источники, распространило в прошлом году польское издание Gazeta.pl. Утверждалось, что это стало возможно благодаря “услугам”, организованным представителями правящей партии PiS в МИД Польши.

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Также Telegraf.news рассказывал, что в рамках борьбы с нелегальной миграцией в Польше решили возвести электронный забор на границе с Беларусью. Согласно планам польских властей, длина электронного заграждения на реке Буг, по которой пролегает часть белорусско-польской границы, составит 172 километра.

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Кроме того мы сообщали о том, что в Польше приняли решение усилить контроль на границе с Беларусью. По сообщению погранслужбы, под пристальный контроль возьмут пограничные реки: на Свислочи, Источанке и Буге установят 1800 столбов с камерами, почти 4,5 тысячи систем круглосуточного видеонаблюдения, в том числе с тепловизорами.

Польша решила установить на границе с Беларусью ещё 4,5 тысячи камер