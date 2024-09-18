«Мышь не проскочит» - Польша приступила к строительству электронного забора на реке у границы с Беларусью

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Опубликовано: 18.09.2024 09:00 , Обновлено: 18.09.2024

Польша приступила к строительству электронного забора на люблинском участке польско-белорусской границы на реке Буг. Об этом рассказал капитан Пограничной службы Польши Дариуш Сеницкий.

По его словам, все это «создаст непреодолимую границу» что и «мышь не проскочит».

Начало строительства электронного шлагбаума в Люблинском воеводстве

«Если знаешь реку, переправиться на другой берег в такое засушливое время года не проблема. Никакие камеры здесь никого не остановят», - процитировал Дариуша Сеницкого польский медиаресурс INTERIA.

Река Буг, естественная граница Польши с Беларусью

Ранее Telegraf.news сообщал, что согласно планам польских властей, длина электронного заграждения на реке Буг, по которой пролегает часть белорусско-польской границы, составит 172 километра. При этом никаких специальных дополнительных инженерных сооружений или физических заграждений на реке возводить не планируют.

Польша решила возвести электронный забор на реке Буг на границе с Беларусью

Также мы писали о том, что в Польше приняли решение усилить контроль на границе с Беларусью. По сообщению погранслужбы под пристальный контроль возьмут пограничные реки: на Свислочи, Источанке и Буге установят 1800 столбов с камерами, почти 4,5 тысячи систем круглосуточного видеонаблюдения, в том числе с тепловизорами.

Польша решила установить на границе с Беларусью ещё 4,5 тысячи камер