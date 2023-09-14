"Гигантская коррупция" - В Польше разразился "визовый скандал". Причем тут Беларусь?

Опубликовано: 14.09.2023 08:57 , Обновлено: 14.09.2023

Депутаты польского Сейма от оппозиционной "Гражданской платформы" Дариуш Йоньский и Михал Щерба обвинили представителей правящей партии "Право и справедливость" (PiS) в тайной и непрозрачной процедуре выдачи сотен тысяч виз мигрантам. А ещё в коррупции при выдаче виз в Беларуси.

По их словам, этим, кроме других, занимались бывший вице-премьер правительства Генрих Ковальчик и его заместитель Лех Колаковский.

[info_b]Заместитель главы МИД Петр Вавжик был уволен со своей должности в конце августа и потерял место в избирательных списках ПиС. Причина в так называемом “визовом скандале”. Речь идет о подозрениях в коррупции при выдаче виз сотням тысяч рабочих из Азии и Африки.[/info_b]

Польские власти специально создали очереди на визы в Беларуси?

По словам депутатов, польские власти участвовали в искусственном создании очередей на получение виз в Беларуси. Многие белорусы помнят, как невозможно было записаться онлайн на получение визы. Единственным выходом было - обращение в агентства, у которых магическим образом были места.

“У нас есть пакет документов, которые были направлены министру Рау и в госорганы, из которых ясно видно, что помимо официальных консульств и посредников, принимавших заявления на получение визы, существовал черный рынок. Например, в Беларуси, чтобы встать в очередь на получение визы через посредника, нужно было заплатить 500 евро. В других странах ситуация была хуже”, - сказал Щерба.

“У нас есть документ, подтверждающий, что Министерство иностранных дел было проинформировано работодателями о том, что визы могут продаваться и продаются”, - сказал Дариуш Йоньский.

По его словам, в польском МИДе был и есть черный рынок продаж виз, то есть гигантские внешние агентства зарабатывали на этой практике, и уволенный недавно замминистра иностранных дел Польши Вавжик планировал расширить масштабы этой системы до двух миллионов виз.

Польский депутат заявил, что польский МИД работает с той же фирмой-посредником, которая обслуживает МИД и консульство в Беларуси. “Эта же компания привозит иностранцев в Минск и та же компания принимает от этих людей заявления на получение виз в Шенгенскую зону. Это абсолютный конфликт интересов, это вопрос, который должны выяснить польские службы, - заключил Михал Щерба.

Крупнейший центр нелегалов?

Польские депутаты считают, что именно представители правящей партии использовали свое положение, чтобы создать систему торговли визами.

“Польша стала крупнейшим центром переправки нелегальных экономических иммигрантов. За три года людям из-за пределов ЕС было выдано около 2 миллионов виз. В эпоху PiS Польша стала основным маршрутом переправки экономических иммигрантов. Это не просто работа заместителя министра Вавжика, это было сделано с согласия министра Збигнева Рау”, - заявил депутат КО Дариуш Йоньский, передает Onet.

“400 тысяч визы должны были выдаваться в здании визового центра в Лодзи, в ближайшие годы планировалось более 2 миллионов виз. Эта система была настолько порочной, что мафия могла на ней зарабатывать”, - утверждает Йоньский. По его словам, так в Польше заработала “гигантская коррупция”.

“Все эти мафии не смогли бы этого сделать, они не смогли бы выдавать визы, если бы не чиновники PiS, которые согласились на это”, - сказал Йоньский. Он добавил, что речь идет не только о МИДе, но и о других министерствах, где “думали о том, как привлечь в Польшу тысячи экономических иммигрантов”.

[info_b]По данным Евростата ЕС, Польша является лидером среди стран Евросоюза по выдаче иностранцам разрешений на так называемое первое пребывание. Евростат сообщил в конце августа 2023 года, что в 2022 году Варшава выдала более 700 000 таких разрешений иностранцам из 148 стран, что дало Польше первое место в рейтинге.

В МВД Польши, в свою очередь, уточнили, что “подавляющее большинство виз, выдаваемых на основании разрешений на работу, касались граждан Украины и Беларуси”.

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Что говорят власти Польши?

“Визовый скандал”, естественно, разразился не просто так. Оппозиция Польши выбрала момент, когда в стране проходит из избирательная кампания в парламент. А одним из главных козырей правящей PiS стала стена, возведённая на границе Беларуси.

Варшава не раз заявляла, что ограждение помогло остановить тысячи нелегалов, которые стремились попасть в ЕС через Беларусь. Информация, что в это же время власти Польши выдавала сотни тысяч трудовых европейских виз мигрантам из Африки и Азии, может подорвать их предвыборную стратегию.

А ведь польские власти предложили решить судьбу заградительного забора на границе с Беларусью гражданам своей страны. Вопрос о сносе забора предложил внести четвертым пунктом обсуждения на всенародном референдуме министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Власти Польши предложили решить судьбу забора на границе с Беларусью на референдуме

За две недели после того, как заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик был изгнан из правительства, власти так и не предоставили подробных объяснений по поводу отмены и нарушений в системе выдачи рабочих виз, сообщило издание wp.pl.

Ранее Телеграф писал, что лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил правящую в стране партию «Право и справедливость» (PiS) в тайном сговоре с ЧВК «Вагнер». Ему ответил премьер Польши. И разразился скандал.

«Партия мошенников» — Лидер оппозиции обвинил премьера Польши в сговоре с ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Тот ответил