"На границе забор, а в Минске визовый киоск" - Польские дипломаты продавали рабочие визы в Беларуси - Gazeta. Сколько стоили?

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Опубликовано: 22.09.2023 11:46 , Обновлено: 22.09.2023

Мигранты с Ближнего Востока могли приобрести рабочую визу в Польшу в Минске за 5 тысяч долларов, утверждает польское издание Gazeta.pl. Все благодаря "услугам", организованным представителями правящей партии PiS в МИД Польши.

“До войны это стоило 3,5 тыс. долларов” - заявила в интервью Малгожата Рычарская, активистка, работающая с мигрантами в Беларуси. Польский депутат Михал Щерба добавил, что визы предлагала, в частности, зарегистрированная в Москве компания, которая, несмотря на начало войны на Украине, сотрудничала с правительством Польши до конца 2022 года.

И это на фоне драматичной ситуации на польско-белорусской границе, где сейчас мигранты ощущают наибольшие сложности при попытке попасть в Польшу (ночи стали холоднее). А всего несколько недель назад более состоятельные люди имели возможность попасть в Польшу гораздо более простым способом.

“Правительство PiS построило стену на границе, чтобы защитить нас от «террористов с Ближнего Востока», а затем, благодаря сотрудничеству с МИД, эти предполагаемые «террористы» приобрели там рабочие визы и въехали в Польшу. Кому умирать на границе, а кому легально попадать в нашу страну, определялось тем, сколько у него было с собой наличных денег”, - рассказывал Gazeta.pl человек, занимающийся помощью нелегалам на границе, пожелавший остаться анонимным.

Издание со ссылкой на три независимых источника сообщило, что мигрантам предлагали возможность получить рабочие польские визы в Минске. “Рабочая виза в Польшу предлагалась за 5 тысяч долларов, до войны в Украине она была 3,5 тысячи. долларов”, – рассказала Малгожата Рычарска.

Она уточнила, что некоторым людям предлагали перелет из Беларуси в Судан, а из Судана в Польшу. “Это потому, что визы в нашу страну было ещё проще получить в африканских странах. Эту информацию подтверждают как минимум несколько человек”, - рассказал Gazeta.pl другой волонтёр, пожелавший остаться анонимным.

Ранее один из высокопоставленных польских дипломатов рассказал польскому Радио ZET, что перед посольством в одной из африканских стран стояли стенды, где можно было купить уже проштампованные документы, достаточно было ввести свое имя.

“Мы проверили, кто был официальными посредниками этой практики в Беларуси. Это были две компании. Одна в Москве, другая в Минске. Первая компания, зарегистрированная в Российской Федерации, действовала с согласия Польши. Тот факт, что это соглашение не было расторгнуто после нападения России на Украину в феврале 2022 года, является экстраординарным. Это сотрудничество должно быть прекращено”, - подчеркивает депутат от Гражданской коалиции Михал Щерба.

“В Беларуси компании взимали комиссию даже за регистрацию у посредника. Это продолжалось до конца 2022 года. С нового года с минской компанией новые контракты. Были еще так называемые хакерские компании, которые смогли взломать IT-систему и бронировать заявки на визы. Такие хакеры просили взятку в размере 500 евро. Этот след подтвердился в ходе проверки в МИД”, - заявил политик из “Гражданской коалиции”.

Посольство Польши в Беларуси отказалось комментировать эти факты коррупции среди польских чиновников и дипломатов для Gazeta.pl, направив журналистов в МИД.

Ранее Телеграф сообщил, что депутаты польского Сейма от оппозиционной “Гражданской платформы” Дариуш Йоньский и Михал Щерба обвинили представителей правящей партии “Право и справедливость” (PiS) в тайной и непрозрачной процедуре выдачи сотен тысяч виз мигрантам. А ещё в коррупции при выдаче виз в Беларуси.

«Гигантская коррупция» — В Польше разразился «визовый скандал». Причем тут Беларусь?