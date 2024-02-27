Польша решила установить на границе с Беларусью ещё 4,5 тысячи камер

Опубликовано: 27.02.2024 19:10 , Обновлено: 27.02.2024

В Польше приняли решение усилить контроль на границе с Беларусью. По сообщению погранслужбы под пристальный контроль возьмут пограничные реки: на Свислочи, Источанке и Буге установят 1800 столбов с камерами, почти 4,5 тысячи систем круглосуточного видеонаблюдения, в том числе с тепловизорами. Протяженность электронного барьера на этом участке – около 172 км.

На реализацию проекта выделили zł364 млн. (более $91,5 млн.). В ведомстве заявили, что намерены справиться за год, а то и раньше. К слову, проект частично финансируется Европейским Союзом.

Польша решила возвести электронный забор на реке Буг на границе с Беларусью

В Пограничной службе Польши объяснили, что новая система на приграничных с Беларусью реках обеспечит выявление событий, связанных с пограничной преступностью: нелегальной миграцией и контрабандой товаров.

Ранее Телеграф рассказывал, как глава Министерства внутренних дел Польши Марцин Кервиньский 8 февраля поднял тему герметизации заграждения на польско-белорусской границе. Он рассказал, что речь идет, в частности, о решениях, которые не позволят прутьям дамбы прогибаться. И сообщил о намерениях добавить больше электроники.

«Дырявая, как решето?» – Глава МВД Польши описал, как решили укреплять стену на границе с Беларусью