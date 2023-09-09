Польская оппозиция назвала условия для сноса забора на границе с Беларусью

Опубликовано: 09.09.2023 14:54 , Обновлено: 09.09.2023

Пока правящая в Польше партия PiS утверждает, что ограждение на границе с Беларусью эффективно, оппозиционная Партия левых считает, что не все так однозначно. Матей Гдула депутат Сейма от левой партии заявил, что в какой-то момент стену придется убрать. А что говорят белорусские чиновники?

“Нам нужно создать рациональную политику интеграции мигрантов, а не отпугивать их”, - заявил он. Вечером в пятницу политик пояснил в эфире Polsat News, что “он уже несколько лет критикует PiS за то, что происходит на границе”. “За бесчеловечную политику и к тому же не совсем эффективную – 10% [нелегалов преодолевают ее]. Те, кто хочет пройти сквозь стену, пройдут через нее», — сказал он.

“Придет время убрать барьер. Это будет момент, когда Беларусь будет демократизирована. Тогда эту стену можно будет демонтировать как символ примирения и открытости”, - предположил Гдула.

Польский Депутат заявил, что не сожалеет о голосовании в Сейме в 2021 году против строительства стены на польско-белорусской границе: “Я знал, чем это закончится. Нигде в мире нет 100% эффективных барьеров. Это небезопасная граница, если там умирают люди. Мы уже подтвердили около 40 смертей».

Напомним, что правящая партия Польши вынесла на референдум, который пройдет одновременно с выборами в парламент, вопрос о целесообразности “великой польской стены” на границе Беларуси. В PiS утверждают, что стена очень эффективна и смогла остановить многотысячный поток нелегалов, идущих в Польшу через Беларусь.

Скандал с мигрантами в Варшаве

Тем временем, в своем последнем рекламном ролике «Гражданская платформа» Туска (главная конкурентка PiS на предстоящих в середине октября выборах) упомянула скандал с «торговлей визами». Все дело в том, что в прошлый четверг заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик был уволен при невыясненных обстоятельствах. По данным Gazeta Wyborcza, Вавжик был отстранен из-за проекта постановления, призванного облегчить приезд в Польшу иностранных рабочих.

“Это произошло. Правительство ПиС пригласило в Польшу 250 000 человек. иммигранты из Азии и Африки. Их люди создали систему, позволяющую посредникам выдавать визы в обмен на взятку в 5 тысяч долларов за человека”, - заявили в Гражданской платформе, намекнув, что действующая власть, похваляясь стеной на границе Беларуси, тайно позвала в Польшу больше мигрантов, чем Германия или Франция.

Белорусские чиновники попробовали включиться в польские дебаты

А тем временем, в Бресте провели Online-трансляцию “расширенного заседания”, в которой приняли участие министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси Андрей Худык и зампред Брестского облисполкома Вадим Кравчук. Видимо, чиновники понадеялись, что их встречу будут внимательно смотреть жители Польши, а может даже и представители официальной Варшавы ( на момент написания материала, ее посмотрели более 650 человек).

Впрочем, белорусский министр, видимо, прогнозирует одобряющий результат референдума по вопросу необходимости ограждения на границе с Беларусью.

“Когда польское правительство принимало решение, они не советовались со своим народом. Скорее всего, сегодня они планируют узаконить голосом народа этот забор”, - предположил результаты голосования Андрей Худык. А затем намекнул, что вопрос вынесли на референдум, “благодаря белорусской стороне”, и выказал надежду, что некая “активная часть общества в Польше выскажется против”, особенно экологи.

Полностью часовое видео заседания белорусских чиновников на тему польского забора можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/live/-3qLI0C636E?si=erFNrBT2iyBmzzsB