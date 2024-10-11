Как голливудские знаменитости остаются молодыми? Для этих 6 хитростей не нужны миллионы долларов

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Опубликовано: 11.10.2024 11:30 , Обновлено: 11.10.2024

Годы идут, а фигура и внешний вид многих голливудских красавиц по-прежнему продолжают вызывать восхищение и удивление поклонников. Кто-то отмахнётся, решив, что всё это лишь заслуга хороших генов и качественной косметологии, но большую роль в этом играют полезные привычки и образ жизни, о которых знаменитости неоднократно рассказывали в интервью. Многие из этих вещей не требуют миллионов долларов и применимы к жизни простых женщин. Так в чем же секреты молодости крупнейших кинозвезд?

Для того чтобы сохранить молодость кожи и подтянутость фигуры надольше, совсем необязательно бежать к пластическому хирургу. Во многом такой внешний вид обеспечивается рядом полезных привычек и волей, которые при желании могут задействовать и включить обычные люди. Вот какие хитрости звёзд точно стоит взять на вооружение.

Регулярное питьё воды

Как бы банально это не звучало, но регулярное и достаточное питьё воды имеет самре что ни на есть прямое отношение к здоровой и сияющей кроже. Такие всемирно известные звезды, как Дженнифер Энистон (55 лет) и Бейонсе (43 года), не раз подчёркивали в своих интервью, что стараются регулярно пить воду. Так, Дженифер Энистон заверяла, что выпивает не менее 2 литров воды каждый день и именно это помогает ей сохранять моложавый вид.

Употребление правильного количества воды не только увлажняет кожу изнутри, но и способствует выведению токсинов, что положительно сказывается как на общем на самочувствии, так и состоянии кожи. Кроме того, многие звезды используют воду, содержащую электролиты, которые способствуют более быстрому увлажнению и обеспечивают кожу необходимыми минералами.

[info_b]Питьевая вода с электролитами — это обычная вода, в которую добавлены электролиты для увеличения ее пользы для здоровья. Она полезна для людей, которые занимаются спортом или физическими упражнениями, так как помогает восстановить уровень электролитов, потерянных с потом. Такими электролитами чаще всего выступают натрий, магний, калий, кальций, хлорид, фосфат и бикарбонат[/info_b]

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Защита от солнца

Недостаточная защита от солнца то в чём с возрастом успели раскаяться многие голливудские звёзды. Так, например, 59-летняя звезда “Голубой лагуны” Брук Шилдс призналась в одном из интервью, что очень раскаивается в том, как много проводила времени на солнце, стараясь приобрести как можно более бронзовый и модный в 80 и 90-х борьбе загар.

“Жаль, что в детстве я не пользовалась большим количеством солнцезащитного крема. Я была из эпохи, когда ты мажешься детским маслом, обматываешь пластинку фольгой и держишь ее … и ты просто пытаешься получить как можно больше солнца, что ужасно для тебя”, - призналась она и заверила, что научила своих дочерей беречь свою кожу от солнца с детства.

В то же время другие звёзды, например, 55-летняя Дженнифер Лопес неоднократно подчёркивала в своих интервью, что одним из важнейших элементов ее распорядка дня является использование солнцезащитного крема.

57-летняя Николь Кидман также признавалась, что избегает чрезмерного пребывания на солнце, и используют кремы с высоким SPF-фильтром. Это не только защищает кожу от морщин, но и позволяет избежать более серьезных проблем, таких как рак кожи.

И действительно, солнце хоть и обеспечивает человека витамином D, является основной причиной преждевременного старения кожи. УФ-лучи вызывают повреждение клеток, что способствует образованию морщин и изменению цвета.

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Сбалансированное питание

58-летняя Холли Берри уже многие годы удивляет своих поклонников не по возрасту моложавым видом. По словам звезды, во многом этому способствует кетогенная диета. Такое питание позволяет поддерживать прекрасную фигуру и и помогает бороться с признаками старения.

Диета, богатая полезными жирами, белками и низким содержанием углеводов, поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что положительно влияет на внешний вид кожи.

Другие звезды, такие как 52-летняя Гвинет Пэлтроу, также неоднократно подчёркивала, что стремится употреблять больше “суперпродуктов”, то есть продуктов с высоким содержанием питательных веществ. В их числе ягоды годжи, семена чиа и авокадо . Эти продукты полны антиоксидантов и помогают бороться со свободными радикалами, вызывающими старение кожи.

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Регулярные медитации

Решающее значение для поддержания молодости играет не только состояние тела, но и сознание. Такие звезды, как Опра Уинфри (70 лет) и Дженнифер Лоуренс (34 года) неоднократно подчёркивали, что регулярно практикуют медитации для заботы о душевном спокойствии.

Стоит отметить, что стресс действительно является одним из злейших врагов молодости . Он вызывает гормональные изменения, которые могут повлиять на внешний вид кожи, приводя к появлению морщин и потере эластичности.

Медитации не только успокаивают ум, но и, как показало исследование Университета Карнеги, проведённое в 2016 году, уменьшает воспаления в организме, что является одной из причин старения кожи.

Регулярная практика осознанных медитаций позволяет контролировать эмоции и успокаиваться, что напрямую влияет на наш внешний вид.

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Домашние косметические средства

Хотя кажется, что звёздам ничего не мешает воспользоваться дорогими услугами топовых косметологов. Многие из них, тем не менее, часто используют простые домашние маски.

Так, например, 45-летняя Кейт Хадсон - большая поклонница масок Do It Yoursefl, то есть сделанных своими руками. Для лица она использует смесь авокадо, меда и натурального йогурта, которая увлажняет кожу, делает ее более эластичной и сияющей. Также звезда признавалась, что всегда очищает кожу тоником, использует кремы и никогда не ложится спать в макияже.

А звезда “Чёрной вдовы” Скарлетт Йохансон признавалась, что среди прочего использует лимонный сок для осветления кожи и яблочный уксус в качестве тоника для борьбы с прыщами.

«Некоторое время назад я начала изучать натуральные средства по уходу за кожей. Это хороший способ ухаживать за кожей, если вы не хотите использовать все эти едкие химикаты, которые порекомендовал бы дерматолог», - заявляла актриса журналу ELLE.

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Физическая активность

Ну и конечно не стоит забывать, что одним из важнейших правил молодости является регулярная физическая активность. Такие звезды, как Дженнифер Гарнер (52 года) и Риз Уизерспун (48 лет) признавались, что стремятся каждый день находить время для тренировок и именно это помогает им сохранять идеальную фигуру и моложавый внешний вид.

В зависимости от своих предпочтений знаменитости выбирают различные формы активности – от йоги и пилатеса до интенсивных силовых тренировок.

Стоит отметить, что физические упражнения не только помогают поддерживать тело в тонусе, но и улучшают кровообращение, что напрямую влияет на состояние кожи . Упражнения также поддерживают выработку коллагена, который играет ключевую роль в борьбе с морщинами.

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