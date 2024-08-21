Теперь точно. Дженифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Опубликовано: 21.08.2024 12:07 , Обновлено: 21.08.2024

В течении нескольких месяцев американские таблоиды всячески следили за отношениями так называемой "Беннифер" и пророчили им скорый разрыв в связи с очевидно обострившимся разладом. Теперь о расставании пары стало известно официально. Во понедельник, 20 августа, Дженифер Лопес подала на развод.

Па данным издания Rooling Stone, американская поп-дива Дженифер Лопес подала заявление на развод в Высший суд округа Лос-Анджелес. В нём она указала дату их расставания - 26 апреля 2024 года.

Любопытно, что дата подачи заявления пришлась как раз на вторую годовщину их с Беном Аффлеком брака, который был заключён 20 августа 2022 года.

Одной из причин, по которой пара тянула с разводом, таблоиды называют вероятное отсутствие брачного договора у звёзд. Все совместно нажитое за два года имущество между Аффлеком и Лопес, включая доходы от кинопроектов и крупных сделок с брендами, теперь будут считаться общей собственностью.

Напомним, что отношения голливудского актёра и певицы зародились ещё в начале 2000-х и стали предметом бурного обсуждения всех таблоидов.

Пара неоднократно появлялась в кино и снимала совместные музыкальные клипы. Многие считали отношение Аффлека и Лопес тогда пиар-ходом, несмотря на объявленной помолвке.

Несмотря на крах отношений пара сумела сохранить дружбу и тепло отзывались друг о друге на протяжении многих лет. Причиной расставания звёзды в том числе указывали «чрезмерного внимания средств массовой информации».

Спустя 20 лет после их первой помолвки Аффлек и Лопес возобновили отношения и всё же поженились. Для певицы это был уже четвёртый брак, для актёра — второй. У знаменитостей есть дети от прошлых отношений.

Теперь же звёзды практически свели общения на нет и теперь не появляются нигде вдвоём. Аффлека стали чаще замечать в обществе его бывшей супруги Дженифер Гарнер.

Ранее Telegraf.news писал о том, что слухи о разводе Бена Аффлека и Дженифер Лопес зародились ещё весной.

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