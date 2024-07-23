Звёзды "Сумерек" и "Голодных игр" впервые снимутся вместе. Что за фильм?

Опубликовано: 23.07.2024 09:20 , Обновлено: 23.07.2024

Роберт Паттинсон и Дженифер Лоуренс подписали контракты на съёмки в триллере «Умри, любовь моя». О том, что актёры одних из самых популярных кинофраншиз 2010-ых снимутся вместе, сообщило издание Deadline.

Известно, что в готовящемся к производству фильме актёры будут задействованы на главных ролях.

Сюжет кино завязан на книге аргентинской писательницы Арианы Харвич. Действия развернутся в «забытой сельской местности» и расскажут о матери (Дженифер Лоуренс), которая «изо всех сил пытается сохранить рассудок, борясь с психозом».

Какую роль сыграет Роберт Паттинсон, пока неизвестно.

Режиссёром и соавтором сценария совместно Эндой Уолш («Голод», «Дом») стала Линн Рэмси, которая ранее ставила триллер “Тебя никогда здесь не было” с Хоакином Фениксом и драму “Что-то не так с Кевином”.

Продюсерами фильма значатся Джастин Чиаррокки и Лоуренс, а также Мартин Скорсезе и Андреа Колдервуд. Финансирование осуществляется при поддержке Black Label Media.

Когда начнётся производство фильма и какова дата премьеры, также пока неизвестно.

Напомним, что 38-летний Роберт Паттинсон и 33летняя Дженифер Лоуренс — одни из самых крупнейших звёзд Голливуда. Их фильмы собрали почти 10 миллиардов долларов по всему миру.

Обе знаменитости пришли к мировой славе примерно в одно и то же время. Паттинсон - после выхода первого фильма киносаги “Сумерки” в 2008 году, а Лоуренс - после “Голодных игр” в 2012 году.

Кинофраншизы доминировали в поп-культуре на протяжении 2010-х годов, а их ведущие актёры пошли совершенно разными путями после участия в затяжных проектах.

Так, Паттинсон сперва ушёл в съёмки в независимое кино и появился в таких фильмах, как “Космополис”, “Ровер”, “Звездная карта”, “Хорошее время”, “Высшее общество” и “Маяк”.

Позже он вернулся к крупным студийным проектам с фильмами Кристофера Нолана “довод” в 2020 году и “Бэтмен” в 2022 году.

Дженифер Лоуренс с той поры снялась в таких заметных фильмах, как “Афера по-американски”, “Серена”, “Джой”, “Пассажиры”, “Красный воробей” и “Не смотри вверх”. За роль в фильме “Мой парень - псих” в 2011 году, актриса получила “Оскар”, став одной из самых многообещающих молодых звёзд Голливуда.

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