Вечно молодая Дженнифер Энистон, Мэрил Стрип в розовом и декольте Хайди Клум. В чем вышли звёзды на красную дорожку Эмми-2024?

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Опубликовано: 16.09.2024 11:05 , Обновлено: 16.09.2024

Академия телевизионных наук и искусств США вручила премии "Эмми" 2024 года. Как обычно, на гала концерте присутствовали многие звезды, такие как Селена Гомес, Дженнифер Энистон, Хайди Клум, Рита Ора, Мэрил Стрип и другие. Посмотрите, кто и в чем вышел на красную дорожку.

В воскресенье 15 сентября у знаменитостей появилась новая возможность облачиться в творения от известных дизайнеров и выйти на красную дорожку. Все благодаря 76-й ежегодной церемонии вручения премии Primetime Emmy Awards.

На гламурном мероприятии, среди прочих, можно было увидеть Хайди Клум с очень глубоким декольте, вечно молодую Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип в розовом костюме. Среди икон также оказалось немало знаменитостей, например, серебристая Джиллиан Андерсон и Джоди Фостер в скромном темно-синем платье.

Хайди Клум

Дженнифер Энистон

Риз Уизерспун

Селена Гомес

Рита Ора

Лора Дерн

Джоди Фостер

Дакота Фаннинг

Элизабет Дебики

Мерил Стрип

Никола Кофлан

Бри Ларсон

Джиллиан Андерсон

Кэти Бейтс

София Вергара

Наоми Уоттс

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В номинации “Лучший драматический сериал” выиграл “Сегун” (Shogun). Лучшим режиссером за работу над ним признали Фреда Туа. За роли в этом сериале награды получили Хироюки Санада — в категории “Лучший драматический актер”, и Анна Саваи — в категории “Лучшая драматическая актриса”.

Среди победителей также:

“Лучший комедийный актер” – Джереми Аллен Уайт (“Медведь”); “Лучший актер второго плана” – Эбон Мосс-Бакрак (“Медведь”); “Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале” – Билли Крудап (“Утреннее шоу”); “Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале” – Элизабет Дебики (“Корона”).

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