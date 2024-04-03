Голливудские звёзды с белорусскими корнями Дуглас и Йохансон оказались родственниками

Опубликовано: 03.04.2024 16:31 , Обновлено: 03.04.2024

Американский актёр Майкл Дуглас обнаружил, что Скарлетт Йоханссон является его дальней родственницей. Это выяснили специалисты по генеалогии на шоу «В поисках своих корней».

Ведущий шоу на канале PBS Генри Луис Гейтс-младший рассказал 79-летнему Майклу Дугласу, что 39-летняя актриса Скарлетт Йохансон (“Черная вдова”) приходится ему «двоюродной сестрой».

“Вы шутите? Это невероятно! Что ж, я с нетерпением жду встречи со Скарлетт в следующий раз!”, —отреагировал Майкл Дуглас.

Согласно исследованиям профессиональных специалистов по генеалогии, Дуглас и Йоханссон «имеют одинаковые ветви ДНК на четырех разных хромосомах».

Ведущий рассказал, что сходство ДНК двух актеров берёт начало в “материнской линии Скарлетт, которая уходит корнями в еврейские общины Восточной Европы».

Напомним, что ранее обе знаменитости рассказывали о своих белорусских корнях.

Так, бабушка и дедушка Майкла Дугласа по отцовской линии были эмигрантами из Чаусов в Могилёвской области. А прадедушка и прабабушка Скарлетт Йохансон являются белорусами и жили в Несвиже.

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