Сиквел "Гладиатора", блокбастер про похищение Санты и драма со звёздами "Фореста Гампа". Собрали топ-6 кинопремьер ноября

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Опубликовано: 04.11.2024 09:15 , Обновлено: 04.11.2024

В последний месяц осени кинематограф не только продолжает пестрить драмами и блокбастерами, достойными «Оскара», но и постепенно погружается в предновогоднее настроение. Так, уже совсем скоро на экранах появится фантастический боевик о похищении Санты Клауса. Одна из самых ожидаемых премьер — продолжение культового «Гладиатора» от Ридли Скотта, но есть новинки и для любителей слезоточительных драм, и для тех, кто просто хочет предаться размышлениям о жизни. Собрали топ-6 самых интересных киноновинок, которые вот-вот выйдут на экраны.

Предугадать, какие новинки кино появятся в белорусских кинотеатрах, часто сложнее, чем спрогнозировать погоду на ближайшую неделю. Многие мировые премьеры доходят до больших экранов с опозданием или не доходят вовсе. Однако то, что не удается увидеть в прокате, практически всегда можно отыскать в Сети немного позже. В ноябре на экраны выйдут новые мультфильмы, драмы и блокбастеры, среди многообразия которых можно легко потеряться. Telegraf.news выбрал 6 новинок ноября, из которых каждый обязательно найдёт что-то для себя.

“Настоящая боль”

Актёр Джесси Айзенберг («Социальная сеть») уже успел номинироваться на «Оскар» за роль Марка Цукерберга, но, вероятно, в будущем имеет все шансы получить заветную статуэтку как режиссёр. Ещё в январе он представил на одном из кинофестивалей трагикомедию «Настоящая боль», для которой среди прочего написал сценарий и исполнил одну из главных ролей. Режиссёрский дебют актёра впечатлил критиков, и те уже напророчили ему блестящую карьеру на этом поприще.

На IMDb, согласно первым отзывам, картина удостоилась рейтинга 7,4, а на Rotten Tomatoes критики присудили фильму 94 процента «свежести», отметив невероятно цепляющее свойство картины смешить и ранить одновременно. Простая, но не штампованная история о том, что нужно жить по-настоящему, в жанре роуд-муви определённо станет поводом приникнуть к экрану в ближайшее время.

Пару Айзенбергу составил звезда «Наследников» и брат небезызвестного Маколея Калкина Киран Калкин. Съёмки фильма проходили в США и Польше.

Примечательно, что на фестивальном показе одна из киностудий приобрела права на кинотеатральный прокат ленты за 10 миллионов долларов, и теперь картину Айзенберга будут показывать на больших экранах во многих странах мира.

Синопсис:

Двоюродные братья — тревожный Дэвид (Джесси Айзенберг) и легкомысленный Бенджи (Киран Калкин) — отправляются из США в Польшу, чтобы выполнить последнюю волю своей еврейской бабушки. Она пережила Холокост, выжила в концлагерях и в своем завещании попросила внуков окунуться в свою семейную историю, оплатив экскурсионный тур. Кузены по-разному настроены к этой поездке: Дэвид всё ощущает на сердце и воспринимает изучение еврейской истории с глубокой серьезностью, тогда как Бенджи бесит его озабоченность и монотонные лекции о чужих страданиях. Путешествие становится для них возможностью наконец обсудить важные вещи. Полгода назад Бенджи, живущий в подвале у родителей, попытался покончить с собой.

Мировая премьера фильма состоялась 1 ноября . Белорусам ожидать новинку, вероятнее всего, нужно будет в Сети.

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“Здесь”

Спустя 30 лет оскароносный Роберт Земекис решил снять новую драму с участием актерского дуэта из культового “Фореста Гампа”, чем привлек к фильму немало внимания. 67-летнего Тома Хэнкса и его 58-летнюю напарницу Робин Райт омолодили на несколько десятков лет с помощью искусственного интеллекта, и актеры-ветераны стали очень походить на своих персонажей из голливудской нетленки.

Драма основана на одноимённом графическом романе Ричарда МакГуайра 2014 года, который рассказывает столетнюю историю одного дома и разных людей, которые там жили. Герои Хэнкса и Райт будут показаны в разные периоды времени в одном и том же доме.

Сценарий к фильму написал Эрик Рот, который, как и Земекис, и вышеупомянутый актерский дуэт, работали над “Форрестом Гампом” в 1994 году.

[info_b]Напомним, что “Форест Гамп” получил впечатляющие шесть премий «Оскар», включая награды за лучший фильм и индивидуальные победы: Хэнкса за лучшую мужскую роль, Земекиса за лучшую режиссуру и Рота за лучший адаптированный сценарий. Спустя 3 десятилетия фильм остаётся одним из самых рейтинговых у зрителей.[/info_b]

Синопсис:

Сюжет фильма разворачивается в обычной американской гостиной, расположенной в доме в Новой Англии, где на протяжении ста лет меняются его жильцы. В 1950-х годах в этом доме появляется на свет мальчик по имени Ричард. Здесь же он проводит своё детство и юность, заканчивает школу и приводит свою невесту Маргарет.

Молодая пара становится родителями, и именно в этом месте проходят все самые радостные моменты их жизни, а также печальные события. Дети Ричарда и Маргарет растут, у них появляются собственные потомки, и со временем Ричард с Маргарет начинают осознавать, что их время на исходе.

Мировая премьера драмы назначена на 15 ноября. Покажут ли его на больших экранах в Беларуси неясно. Вероятно, ожидать появления новинки стоит в Сети.

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“Миссия: Красный”

Для тех, кто уже готов зарядиться новогодним настроением, американский кинематограф подготовил фантастический комедийный боевик с целой россыпью звёзд. В актёрский каст истории о похищении Санта-Клауса затесались Крис Эванс (“Капитан Америка”), Люси Лью (“Убить Билла”), Дж.К. Симмонс (“Одержимость”) и звезда самых попкорновых боевиков последних лет Дуэйн “Скала” Джонсон.

К слову, последний выступил ещё и в качестве сопродюссера фильма и вовлёк в работу команду сценаристов и режиссёров, которые работали над новой дилогией “Джуманджи” и последними “Форсажами” с его участием. Поэтому “дуэйновское” самолюбование и маскулинность непременно снова станут “визитной карточкой” картины.

Как бы то ни было, создатели пообещали “неведомое прежде зрелище для новогоднего жанра” и вложили в блокбастер $250 миллионов. На “КиноПоиске” в ожидании выхода рождественского блокбастера отметились уже почти 30 тысяч киноманов.

Синопсис:

После похищения Санта-Клауса под кодовым именем RED ONE (Дж.К. Симмонс) глава службы безопасности Северного полюса (Дуэйн Джонсон) должен объединиться с самым отъявленным охотником за головами (Крисом Эвансом) в кругосветной, насыщенной событиями миссии по спасению Рождества.

Премьера фильма в белорусских кинотеатрах состоится 16 ноября.

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“Гладиатор 2”

Продолжение культового “Гладиатора” спустя два десятилетия стало неожиданностью для многих поклонников оригинальной ленты и, вне всякого сомнения, станет главным хитом месяца.

Казалось бы, история закончена и главный герой, как и антагонист, мертвы. Однако немногие фанаты знают, что о создании сиквела заговорили буквально сразу после премьеры оригинала в 2000 году, а спустя год даже предложили сценарий. В 2023 году картину пустили в производство, выделив свыше 300 миллионов долларов, а за режиссуру взялся Ридли Скотт, ставивший первый фильм. Более того, теперь история растянется на целую трилогию и выход последующих фильмов запланирован на 2026-2027 годы.

На главную роль пригласили ирландца Пола Мескала, для которого эта роль станет самой яркой в карьере. Также в фильме снялись любимчик Голливуда Педро Паскаль (“Игра Престолов”, “Одни из нас”), а также Дензел Вашингтон (“Великий уравнитель”) и Джозеф Куинн (“Очень странные дела”). Появятся и действующие персонажи из оригинальной картины. Конни Нельсон (“Чудо-женщина”) вернется к роли Луциллы, а Дерек Якоби к роли сенатора Гракха.

Отзывы с недавнего пресс-показа картины позволяют несколько развеять скепсис. Критики и журналисты заверили, что именитому режиссёру вновь удалось развернуть на экране настоящий исторический эпос с дворцовыми интригами и зрелищным кровавым экшеном. Похвалили и игру главных актёров. В частности, ирландцу Полу Мескалу пророчат славу, сходную с той, которую получил Рассел Кроу после своей роли в “Гладиаторе”. Некоторые критики, однако, отметили, что сюжет довольно поверхностен, но зрелищность картины делает её достойным продолжением оригинала.

Синопсис:

Действия фильма разворачиваются спустя 25-30 лет после событий первого фильма. Главный герой — Луций (Пол Мескал) — сын Луциллы и Максимуса, внук императора Марка Аврелия. Он устроил свою жизнь вдали от Рима, но внезапно в его дом вторгается война. Из-за тирании императоров Рима он попадает в плен, а вскоре возвращается в Рим в качестве гладиатора и желает повторить подвиг Максимуса и разрушить Империю.

Мировая премьера фильма состоится 22 ноября. Стоит ли ожидать показа фильма на больших экранах в Беларуси пока неизвестно.

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“Блиц”

После игры в культовом “Искуплении” ирландка Сирша Ронан продолжает удерживать марку глубокой драматической актрисы. Звезда “Леди Бёрд” уже четырежды номинировалась на “Оскар”, и новая экранизация с её участием вполне может стать поводом вновь выдвинуться на получение знаменитой статуэтки.

Военную драму “Блиц” о периоде Второй мировой войны поставил небезызвестный Стив Маккуин, который уже успел получить “Оскар” за лучший фильм в 2014 году (“12 лет рабства”). На лондонском кинофестивале лента удостоилась высоких оценок критиков, и первый день премьерного показа подтвердил высокие ожидания зрителей. На Rotten Tomatoes картину назвали “душераздирающе красивым фильмом года”, “сказкой-кошмаром” и “диккенсовской историей о Второй мировой”.

Словом, если вы давно не плакали перед экраном и вам нужно вывести излишки соли из организма, то эта лента точно стоит того, чтобы её посмотреть.

Синопсис:

Сюжет фильма разворачивается в Лондоне в 1940 году в контексте военной операции «Блиц», когда немецкая авиация наносила удары по британским городам. В попытке защитить своего 9-летнего сына Рита (Сирша Ронан) решает отправить его в деревню. Однако Джордж мечтает вернуться к своей любимой маме и дедушке Джеральду, которые остались в Ист-Энде, и сбегает.

Покажут ли фильм на больших экранах в Беларуси неизвестно. Однако новинку можно будет увидеть на Apple TV+ 22 ноября.

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“Моана 2”

Выпуск сиквелов к лентам, ставшим хитами, — излюбленная практика многих киностудий. Хотя чаще всего такие картины проигрывают оригиналам, киногиганту Disney нет-нет да удаётся опровергнуть эту закономерность. Так, вторая часть «Головоломки» в нынешнем году собрала более 1,5 миллиардов долларов в прокате, став самым кассовым мультфильмом всех времён. В ноябре зрителей ожидает продолжение другого диснеевского шедевра — мультфильма-мюзикла «Моана».

Оригинальная «Моана» принесла её создателям 687 миллионов долларов и едва не ухватила «Оскар» за лучший анимационный фильм и лучшую песню в 2017 году. Однако стоит ли ожидать подобного успеха от сиквела — вопрос открытый.

Сценарий для полнометражного продолжения родился из планирующегося сериала на Disney+. В работе над второй частью не задействовали Лин-Мануэля Миранду в качестве автора песен, а её режиссёром стал дебютант. Всё это даёт основания усомниться в шедевральности нового мультфильма, однако это наверняка лучшее, на что можно будет выбраться в кинотеатр вместе с детьми в ближайшее время.

Синопсис:

Действия мультфильма разворачиваются спустя 3 года после событий первой части. Повзрослевшая Моана получает послание от предков и отправляется на их зов в новое путешествие по далеким морям Океании, желая выяснить, живут ли люди за пределами островов Мотунуи. Ее команда оказывается в опасных, давно заброшенных водах, в которых они никогда раньше не бывали. В мультфильме вновь появятся полубог Мауи, поросёнок Пуа и вечно попадающий в переделки петух Хей-Хей. Кроме того, у Моаны появилась младшая сестра, а ещё её предстоит познакомиться с новой командой мореплавателей.

Мировая премьера мультфильма назначена на 27 ноября. Покажут ли его в белорусских кинотеатрах, пока неизвестно. Вероятно, его можно будет увидеть на больших экранах позже, как и сиквел “Головоломки”.

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