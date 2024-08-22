Учёные раскрыли формулу успешного кино. Вот почему "Искупление" и "Остров проклятых" стали хитами

Опубликовано: 22.08.2024 12:40 , Обновлено: 22.08.2024

Американские и канадские учёные исследовали тысячи фильмов, эпизодов сериалов и книг, чтобы выявить связь между особенностями сюжета и их признанием у зрителей. Оказалось, что практически у всех популярных и рейтинговых фильмов есть одна общая черта.

В первом этапе исследования учёные из из университета Торонто (Канада) и Северо-Восточного университета (США) проанализировали 3713 фильмов, и установили, что картины с наибольшим количеством сюжетных поворотов, например, ромком 1999 года “10 вещей, которые я в тебе ненавижу”, получили более высокие оценки от зрителей. А именно рейтинг картин был выше на 1,4 звезды, по сравнению с фильмами с наименьшим количеством сюжетных поворотов.

Среди популярных фильмов с неожиданными поворотами сюжета оказались триллер 1995 года “Подозрительные лица” , фильм ужасов 1999 года “Шестое чувство”, а также военаая драма “Искупление” и триллеры “Остров проклятых” и “Исчезнувшая”.

Во втором исследовании учёные проанализировали 19 339 телевизионных эпизодов (серий сериалов) и сделали аналогичный вывод Те, у которых было больше сюжетных поворотов, имели более высокий рейтинг (на 0,35).

Среди таких сериалов оказались “Остаться в живых” 2004 года и драматический сериал “Побег” 2005 года.

Также учёные проанализировали популярные книги. А именно 8663 англоязычных романа и обнаружили, что произведения с наибольшим количеством сюжетных поворотов скачивали в два раза чаще, чем романы с наименьшим количеством таких особенностей.

«Поворотные моменты в повествовании уже давно считаются неотъемлемой частью в создании и развитии захватывающего сюжета. Эти сюжетные повороты могут быть большими или относительно маленькими, но… они в первую очередь представляют собой события, которые меняют ход повествования с позитивного на негативный или наоборот», - рассказали авторы исследования.

В качестве примера учёные привели сюжет «Ромео и Джульетты», когда пара без памяти влюбляется друг в друга на балу-маскараде, а затем понимает, что их любовь запрещена их семьями.

«Мы обнаружили, что сюжеты, в которых переломные моменты случаются чаще и более драматичны, более успешны. В то время как некоторые истории увлекают зрителей и заслуживают непроходящего признания, другие навевают скуку и подвергаются всеобщей критике», — добавили они.

По мнению учёных, проведённые исследования пролили свет на “древнюю форму искусства” и могут помочь в создании более успешных картин.

Предыдущее исследование показало, что люди с большей вероятностью помнят счастливые истории, чем мрачные рассказы со смертями.

Также исследователи обнаружили, что слушатель может мысленно реконструировать эпизоды истории, пересказанной по чьему-то воспоминанию о фильме, даже если слушатель раньше не видел этот фильм. Они выяснили, что когда рассказчик делился счастливой историей, слушатели лучше ее запоминали.

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