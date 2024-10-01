Леди Гага в сиквеле "Джокера", байопик про Трампа и "шедевр" про клоуна-маньяка. Собрали 6 фильмов, которые стоит посмотреть белорусам в октябре

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Опубликовано: 01.10.2024 09:50 , Обновлено: 02.11.2024

Октябрь принёс белорусам не только похолодание, но и разнообразие историй и жанров в кино. На какие новинки стоит обратить внимание, отправляясь в кинотеатры? Telegraf.news собрал топ-6 самых ожидаемых картин в мире.

Осень традиционно ознаменовывается обилием драматических фильмов разного качества. Однако предстоящий октябрь радует и другими жанрами. В топе самых ожидаемых киноновинок есть ужастики, попкорновые блокбастеры, комедийные драмы и даже байопик.

До белорусских кинотеатров некоторые новинки могут доходить с опозданием или не доходить вовсе, но большую премьер октября зрители смогут увидеть на больших экранах. Как бы то ни было, со временем практически все киноленты можно будет найти в Сети.

“Ужасающий 3”

Воплотив более 15 лет назад в одной из короткометражек образ клоуна-маньяка Арта режиссёр Дэмиен Леоне составил конкуренцию на этом поприще знаменитому Кинговскому “Оно”. С тех пор свет увидело уже множество экранизаций с участием этого персонажа. Феноменом “Ужасающего” стала его способность собирать впечатляющую кассу, оставаясь при этом малобюджетным слэшером.

Так, например, последний приквел принёс его создателям 15 миллионов долларов при затратах всего в 250 тысяч. На предстоящий сиквел создатели уже не пожалели 2 миллионов, которые, вероятно, быстро окупятся в прокате. Изголодавшиеся по саспиенсу зрители вывели предстоящую премьеру в топ-5 самых ожидаемых фильмов октября на Rotten Tomatoes, а критики с закрытых показов высоко оценили новую работу режиссера, назвав её “шедевром кинематографического ультранасилия”.

Синопсис: Пережив резню, устроенную клоуном Артом на Хэллоуин, главные герои Сиенна и её брат изо всех сил пытаются забыть о пережитом. Семья начинает готовиться к Рождеству, как внезапно клоун Арт возвращается, полный решимости превратить их праздничное настроение в новый кошмар.

“Джокер: Безумие на двоих”

Вне всякого сомнения, сиквел “Джокера” одна из самых ожидаемых премьер осени. Продолжение оригинального фильма 2019 года напросилось после неожиданного кассового успеха картины (Первый “Джокер” собрал более миллиарда долларов в прокате).

Тодд Филлипс, который ставил и продюсировал первую часть, принял решение трансформировать жанр фильма, добавив элементы мюзикла и включив в сюжет любовную линию Джокера и Харли Квинн, на роль которой позвали Леди Гагу. Ранее певица уже покорила многих критиков глубиной своего актёрского таланта, доказав, что может играть сложные драматические роли.

Кинокомпания заметно вложилась в маркетинг и сумела подогреть интерес публики к новой экранизации. Гага и Феникс не сходят с ковровых дорожек, раздавая интервью многочисленным СМИ и стремясь подержать интерес зрителей перед предстоящей премьерой. Певица даже раньше времени выпустила свой новый альбом “ХарлиКвинн” из 13 треков. Тем не менее картина получила смешанные отзывы на закрытом показе на Венецианском кинофестивале.

Критики поругали сиквел за жанровую неопределённость и недостаток “безумия”, но похвали музыкальные номера, игру главных актёров и режиссуру, которая по качеству не уступила оригиналу. Также многие рецензенты отметили страстность и романтику нового “Джокера, но некоторые пожаловались на недостаток “роскоши” и “цвета”, присущей мюзиклам.

На Rotten Tomatoes фильм получил оценку 63 процентов свежести на основе 49 рецензий. Ходят слухи, что успех сиквела может предопределить появление следующего фильма о “Джокере”, мол Warner Bros. оставили “задел” для следующей части в концовке.

Синопсис: Помещённый в психбольницу Аркхэм Артур Флек ожидает суда за свои преступления. Главный герой борется со своим раздвоением личности и встречает Харли Квинн.

В белорусских кинотеатрах фильм покажут с 12 октября.

“Веном: Последний танец”

Звание главного блокбастера Октября, бесспорно, отходит третьей части “Венома” с Томом Харди в главной роли. Несмотря на то что предыдущие фильмы удостоились преимущественно разгромных отзывов от кинокритиков, зрители высоко оценили попкорновый боевик, занеся в кассы в общей сумме более миллиарда долларов.

История о паразитирующем инопланетном симбиоте Веноме и их взаимоотношениях с главным героем пришлась по вкусу своим юмором многим зрителям и на сегодня является главным активом киновселенной Человека-паука от Sony после провальных “Мадам Паутины” и “Морбиуса”.

Успех картины критики связали с комедийным форматом блокбастера, который свои вайбом напомнил скорее “Маску” с Джимом Керри, чем типичную супергероику. Однако появление Тома Харди в роли журналиста Брока в данной трилогии, по заявлениям киностудии, последнее. Как завершится сюжетная арка персонажа, станет ясно из предстоящего фильма.

Синопсис: Приспособившись к совместному существованию, Эдди и Веном стали друзьями и вместе сражаются со злодеями. Но теперь за Эдди охотятся военные, а за Веномом — его инопланетные сородичи, угрожающие всему живому.

Мировая премьера фильма назначена на 25 октября.

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“Анора”

На россыпи драматических фильмов октября особенно выделилась лента американского режиссёра и сценариста Шона Бейкера, который, решив поиграться сюжетом “Красотки” неожиданно получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Фильм примечателен не только поднятой темой американской мечты и более “честной”, как отмечают критики, интерпретацией знакомого голливудского сюжета, но и участием нескольких российских актёров в картине.

Так, одну из главных ролей сыграл 22-летний Марк Эйдельштейн (“Монастырь”), которого на Западе уже прозвали “русским Тимоти Шаламе”. Кроме того, в фильм затесались Алексей Серебряков, Юра Борисов и Дарья Екамасова.

Такой кинематографический симбиоз сделал ленту очень ожидаемой в соседней с Беларусь стране. На Кинопоиске, например, “Анору” в лист “Буду смотреть” добавили без малого 100 тысяч человек. А на Rotten Tomatoes лента попала в пятёрку самых ожидаемых новинок октября.

Критики агрегатора обласкали фильм, разогнав “томатометр” до оценки 97 процентов свежести на основе почти 100 рецензий. Фильм заявлен как драматическая комедия “на грани фола” и получил рейтинг R из-за наличия сексуальных сцен, ненормативной лексики и не только.

Синопсис: молодая секс-работница Анора из Бруклина, получает шанс на историю Золушки, когда встречает сына олигарха и импульсивно выходит за него замуж. Как только новость достигает России, ее сказка оказывается под угрозой. Родители мужа пытаются добиться аннулирования брака и прилетают в Нью-Йорк.

Мировая премьера фильма состоится 17 октября.

“Время жить”

Любовные драмы, в основу которых ложится тема борьбы с онкологическим заболеванием, методично штурмуют большие экраны каждые несколько лет и часто становятся настоящими хитами у зрителей. Посему всем, кто соскучился по вайбу фильмов вроде “Виноваты звёзды”, “Спеши любить” и “Сейчас самое время”, стоит закупиться бумажными платками перед походом в кинотеатр. Он, по отзывам с закрытых показов, очень “душераздирающий”.

Примечательно, что новая мелодрама наряду с “Анорой” стала одной из самых обласканных кинокритиками. Так, на известном киноагрегаторе Rotten Tomatoes ленте присудили 83 процента “свежести” и она попала в топ-5 самых ожидаемых новинок октября. В главных ролях снялся Эндрю Гарфилд (“По соображениям совести”, “Новый Человек-паук”), который, к слову, потерял из-за рака собственную мать, и восходящая звезда Флоренс Пью (“Дюна: Часть вторая”, “Маленькие женщины”), которая уже успела стать номинанткой на “Оскар”.

Спродюсировал фильм небезызвестный Бенедикт Кембербетч, а режиссёром выступил Джон Кроули, который уже успел ухватить золотую статуэтку за драму “Бруклин” в 2015 году, работал над сериалами “Настоящий детектив” и “Чёрное зеркало”.

Синопсис: Целеустремлённая Альмут (Флоренс Пью) мечтающая стать шеф-поваром, случайно сбивает на машине едва оправившегося от развода романтика Тобиаса (Эндрю Гарфилд). Встреча становится судьбоносной, и пара вскоре влюбляется, женится и обзаводится домиком, дочкой и успешно строит свои карьеры. Однако в один момент всё меняется: Альмут узнаёт, что больна раком. Пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и, не теряя надежды, решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Фильм покажут на больших экранах в Беларуси. Премьера в кинотеатрах запланирована на 31 октября.

“Ученик. Восхождение Трампа”

Ещё не вышедший на большие экраны фильм, повествующий о жизни молодого Дональда Трампа, имеет потенциал стать одной из самых скандальных картин года и, как полагают некоторые, может либо подмочить репутацию кандидата в президенты США перед выборами, либо превознести его ещё больше.

Фильм уже показали на Канском фестивале, где он удостоился высокой оценки критиков и семиминутных оваций стоя.

Однако в предвыборном штабе Трампа возмутились недостоверности некоторых моментов и пригрозили судом кинопроизводителям. В частности, там осудили ленту за показ сцены изнасилования супруги Трампа Иваны, о котором та заявляла когда-то, но которое суд так и не подтвердил.

Создатели фильма выказали готовность пойти на сотрудничество, посему фильм, вероятно, до больших экранов может дойти в отредактированном виде. Один из неназванных источников заявил Variety, что в команде Трампа на самом деле считают ленту “подарком” перед выборами, который только подстегнет упоминаемость республиканского кандидата в СМИ.

Как бы то ни было, взглянуть на картину любопытно. Кстати, роль будущего президента США в картине исполнил небезызвестный Себастиан Стэн, которого зрители хорошо знают по роли Баки в фильмах киновселенной Marvel.

Синопсис: Фильм расскажет о периоде 1970-1980-х годов в карьере и становлении Дональда Трампа. В нём молодой Трамп мечтает изменить облик Нью-Йорка, сделав город погрязший в преступности и безработице, «снова великим». Он хочет заявить о себе на рынке недвижимости и построить роскошные отели-небоскребы и знакомится с беспринципным и изворотливым адвокатом Роем Коном. Увидев амбиции и потенциал Трампа тот решает обучить его искусству использовать в своих целях чужую жажду наживы и власти.

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