Этих 10 киногероинь признали самыми сексуальными за всю историю. За кого проголосовали бы вы?

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Опубликовано: 16.10.2024 11:30 , Обновлено: 16.10.2024

Всевозможные рейтинги красоток — один из самых популярных топов, над которыми любят поспорить обыватели. Их практически ежегодно составляют различные сайты и издания во многих странах. Однако, когда дело касается кино, временной фактор часто не учитывается. Американский сайт Ranker решил исправить эту оплошность и спросил у пользователей интернета, каких киногероинь они считают самыми сексуальными за всю историю кинематографа. Вот как выглядит первая десятка этого рейтинга.

Сайт Ranker, который проводит опросы о развлечениях, брендах, спорте, еде и культуре, решил спросить у пользователей, каких женщин в кино они считают самыми сексуальными за всю историю.

Топ киногероинь составлялся на основании пользовательских голосов «за» или «против» (разница между ними определила порядок мест в списке). Всего в опросе приняло участие почти 30 тысяч человек.

Кто попал в первую десятку рейтинга?

10. Лиза (“Ох уж эта наука!”) – Келли ЛеБрок

Комедия “Ох уж эта наука!” 1985 года забыта многими, но её героиня Лиза в исполнении Келли ЛеБрок точно нет. Актриса сыграла идеальную девушку, созданную при помощи компьютера и магии двумя старшеклассниками-неудачниками, и вмиг превратилась в мечту многих мужчин. Плакаты с Келли ЛеБрок в те времена украшали стены многих подростков, и спустя десятки лет она остаётся самой сексуальной киногероиней для многих.

9. Тина Карлайл («Маска») — Кэмерон Диас

Кэмерон Диас пришлось пройти прослушивание на роль танцовщицы Тины 12 раз, прежде чем её кандидатуру окончательно утвердили. Однако это определенно того стоило. Сразу после премьеры фильма 24-летнюю дебютантку возвели в ранг нового секс-символа, и предложения сыграть в новых фильмах посыпались одно за другим. С тех пор обаятельная и сексуальная блондинка снялась в более чем 40 фильмах, но её образ знойной танцовщицы в красном до сих пор будоражит киноманов.

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8. Нэнси Каллахан (“Город грехов”) — Джессика Альба

Эротичный танец стриптизерши Нэнси Каллахан в исполнении Джессики Альбы определённо является одним из самых сексуальных в кино. Повторить его с той же грацией сложно, а забыть невозможно. Роль в “Городе грехов” Альба сыграла ещё на заре своей карьеры в 2005 году, но она и поныне остаётся той, с которой ассоциируют актрису. Даже если вы его не смотрели, то наверняка можете вспомнить, как она стояла на заставках компьютеров и телефонов в середине 2000-х.

7. Чудо-женщина – Галь Гадот

Супергероини нередко покоряют зрителей своей красотой, и одним из таких стал образ принцессы амазонок в исполнении Галь Гадот. Юная и атлетичная брюнетка в коротком платье надолго запала в души не только любителей супергероики. “Чудо-женщина” быстро возвела израильтянку Гадот в статус секс-символа, а персонажа, воплощённой ею героини, знают даже те, кто не смотрел этот фильм.

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6. Линда Барретт («Беспечные времена в школе Риджмонт») — Фиби Кейтс

Комедия “Беспечные времена в школе Риджмонт” вышла в далеком 1982 году и стала первопроходцем в жанре секс-комедий. Возможно, поэтому образ Линды Баретт в красном бикини (и без его части) так запечатлелся в сознании киноманов. Если вы любите комедии с флером 80-х и откровенный юмор, этот фильм станет отличным вариантом на вечер.

5. Даниэль Кларк (“Соседка”) — Элиша Катберт

Зумеры едва ли припомнят комедию про обворожительную соседку с тёмным прошлым в исполнении канадки Алиши Катберт. Однако миллениалы и сегодня не могут забыть тот юношеский запал, с которым за Кларк Дэниел наблюдал главный герой из окна. Образ соблазнительной соседки и спустя 20 лет считают одним из самых сексуальных.

4. Сантанико Пандемониум (“От заката до рассвета”) – Сальма Хайек

Сальма Хайек, будучи мексиканкой, столкнулась с трудностями при построении карьеры в Голливуде. Все изменилось после того, как она сыграла эпизодическую роль в боевике “От заката до рассвета”. Танец вампирши Сантанико Пандемониум в её исполнении мгновенно сделал фильм культовым, и на актрису посыпались предложения как из рога изобилия. Спустя почти 30 лет этот эпизод продолжает будоражить фантазии киноманов, и Хайек в этой роли по-прежнему возглавляет рейтинги самых сексуальных киноперсонажей.

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3. Наоми Лапалья («Волк с Уолл-стрит») — Марго Робби

В свои 34 Марго Робби занимает строчки многих рейтингов, став по мнению авторитетных изданий одной из самых влиятельных женщин, самых высокооплачиваемых актрис и самых красивых женщин. В различные топы попадают и сыгранные ею героини. Так, наиболее сексуальной зрители сочли её роль второй супруги персонажа Ди Каприо в культовом “Волке с Уолл-стрит” 2013 года. Актриса сыграла в фильме несколько пикантных сцен, включая запоминающийся эпизод с обнажением.

2. Микаэла Бэйнс (“Трансформеры”) – Меган Фокс

Образ Макаэлы Бэйн, распахнувшей капот автомобиля, надолго отпечатался в сознании мужчин, посмотревших “Трансформеры”. После успеха блокбастера Меган Фокс закрепилась в топах самых сексуальных актрис и, кажется, так и не отошла от амплуа знойной брюнетки кино.

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1. Чёрная Вдова – Скарлетт Йоханссон

Голливудской блондинке Скарлетт Йоханссон не привыкать попадать в топы самых красивых актрис. Для роли Черной вдовы Наташи Романофф в серии блокбастеров по вселенной Marvel актриса сменила имидж, окрасив волосы в нетипичный для себя красный. В купе с облегающим чёрным костюмом, подчеркивающим все достоинства фигуры, экранная русская шпионка и “мстительница” покорила киноманов своей сексуальностью, заняв первое место.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что годы идут, а фигура и внешний вид многих голливудских красавиц по-прежнему продолжают вызывать восхищение и удивление поклонников. Кто-то отмахнётся, решив, что всё это лишь заслуга хороших генов и качественной косметологии, но большую роль в этом играют полезные привычки и образ жизни, о которых знаменитости неоднократно рассказывали в интервью. Многие из этих вещей не требуют миллионов долларов и применимы к жизни простых женщин. Так в чем же секреты молодости крупнейших кинозвезд?

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