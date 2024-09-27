В Сети появился тизер второго сезона «Одни из нас». Когда ждать на экранах?

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Опубликовано: 27.09.2024 09:53 , Обновлено: 27.09.2024

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Max появился официальный тизер второго сезона нашумевшего сериала «Одни из нас» производства HBO Original. Его премьера запланирована на 2025 год, однако точная дата выхода второго сезона пока неизвестна.

Главные роли в сериале исполнили американский актёр чилийского происхождения Педро Паскаль и британская актриса Белла Рэмзи. Оба также известны по культовому сериалу «Игра престолов», где Педро исполнил роль дорнийского принца Оберина Мартелла, а Белла — роль юной Лианны Мормонт.

Напомним, что это первый сериал HBO, основанный на компьютерной игре 2013 года The Last of Us, разработанной компанией Naughty Dog. Сериал рассказывает историю контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль), который сопровождает девочку-подростка Элли (Белла Рамзи) через постапокалиптические США.

Премьера телесериала состоялась 15 января 2023 года. В этом же месяце телесериал был продлён на второй сезон. Также в планах третий сезон.

«Одни из нас» получил признание со стороны критиков и многие назвали его лучшей телевизионной адаптацией видеоигры.