Новый "Граф Монте-Кристо", сиквел Бёртона и антиутопия про пластические операции. Собрали 6 фильмов, которые белорусам стоит посмотреть в сентябре

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Опубликовано: 02.09.2024 10:08 , Обновлено: 02.09.2024

В сентябре мировой кинематограф постепенно переключается с хитовых блокбастеров на более мрачные и меланхоличные истории. Однако это вовсе не означает, что в кинотеатрах придётся скучать. Telegraf.news собрал 6 новинок кино, которые белорусом точно не стоит пропустить.

Осень ознаменовала появление большого количества философских и психологических лент, многие из которых поборются за золотые статуэтки. Тем не менее разнообразие жанров не может не радовать. Так, уже в сентябре можно увидеть несколько разношёрстных комедий, драм, боевиков и даже антиутопию.

Однако стоит помнить, что до кинотеатров они могут доходить с опозданием или не доходить и вовсе. Как бы то ни было, то, что не получится увидеть на больших экранах со временем всегда можно найти в Сети.

“Битлджус Битлджус”

О сиквеле “Битлджуса” Тима Бертона говорили уже ни много ни мало - почти 36 лет. И наконец, главный сказочник Голливуда все же решился сказать новое слово в продолжение легендарной истории.

Режиссёру удалось привлечь актерский каст из первой части. К своим ролям вернутся Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара и сам Битлджус Майкл Китон. Однако новая лента “освежилась” и новыми героями. В сиквеле снялась “готическая королева” из нашумевшей “Уэнсдей” Дженна Ортега, а также Моника Белуччи и Уильям Дефо.

Сиквел фэнтэзийной комедии от Бёртнона, пожалуй, самый ожидаемый блокбастер сентября. На Кинопоиске его ждут более 35 тысяч зрителей.

По сюжету Лидия (Вайнона Райдер) и её дочь-подросток Астрид (Дженна Ортега) возвращаются в семейный дом, чтобы воссоединиться с Делией (Кэтрин О’Хара) после смерти отца Лидии. Но Астрид в итоге выпускает призрака Битлджуса (Майкл Китон), который начинает терроризировать семью. Теперь женщинам приходится бороться с гостем из загробного мира.

Картина выйдет в мировой прокат с 6 сентября. С 14 сентября фильм покажут в кинотеатрах Беларуси.

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“Игра киллера”

Голливудский каскадёр и актёр Джей Джей Перри, ставивший трюки в небезызвестном “Джоне Уике” теперь всё активнее пробует себя и в роли кинорежиссёра.

Его новое детище - комедийный боевик со звездой “Стражей галактики” Дэйвом Батистой - уже вторая его работа в этом жанре.

Брутальный актёр ранее зарекомендовал себя как хороший комедиант в нескольких предыдущих работах, что обещает много веселья на экране.

К слову, ленте присвоен рейтинг R, поэтому с детьми на этот фильм идти точно не стоит.

Сюжет расскажет о наёмном убийце, который узнав о своём смертельном диагнозе, решает «заказать» самого себя. Однако вскоре выясняется, что врачи ошиблись и теперь главному герою приходится отбиваться от армии своих коллег.

Мировая премьера в кинотеатрах состоится 12 сентября.

“Уродина”

Тем, кто соскучился по фильмам вроде “Голодных игр”, “Дивергента” или “Посвящённого” можно будет посмотреть “Уродину”, снятую по одноимённому бестселлеру Скотта Вестерфельда. Судя по всему, фантастико-приключенческая драма готовится встряхнуть подзапылившийся жанр антиутопии и имеет потенциал стать любимым фильмом многих подростков.

На счету Скотта Вестерфельда есть ещё череда успешных романов в продолжение истории, что при успехе картины, вероятно, может стать основой для запуска целой франшизы по вселенной.

Режиссёром картины стал МакДжи, который снимал полюбившиеся сериалы “Сверхъестественное”, “Никита” и “О.С. – Одинокие сердца”.

В актёрском касте по большей части новые лица. Главную роль доверили актрисе Джои Кинг, которую ранее можно было увидеть в фильме «Быстрее пули» и продолжении «Дня независимости».

В будущем антиутопическом мире все считаются “уродливыми” и ожидают 16-летнего возраста, чтобы стать “красивыми” с помощью экстремальной косметической хирургии.

Главная героиня, подросток Талли Янгблад, как и многие, с нетерпением ожидает дня операции. Однако в определённый момент на всё меняется, и девушка восстаёт против навязанного обществом конформизма.

Премьера с 13 сентября на Netflix.

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“Одинокие волки”

Уже в сентябре на мировых экранах вновь сойдутся звёзды “11 друзей Оушена” Джордж Клуни и Брэд Питт.

Новую картину, которая своей завязкой несколько похожа на прославленную комедию “Мистер и миссис Смит” с участием последнего, снял режиссёр и сценарист Джон Уоттс, который ранее успешно поставил последнюю трилогию “Человека паука”.

Ожидается, что комедийный боевик станет одной из самых ярких экранизаций сентября. Интерес публики всячески подогревали и сами актёры, которые, например, недавно даже снялись в совместной фотосессии.

По сюжету 2 профессиональных “чистильщика” обнаружили, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания. Теперь они вынуждены работать вместе, если кто-то из них хочет получить свою награду.

Мировая премьера картины состоится 18 сентября 2024, цифровой релиз - 27 сентября на Apple TV+.

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«Граф Монте-Кристо»

Нестареющая классика Александра Дюма нашла своё новое воплощение на экране. На этот раз историю графа Монте-Кристо поставили французские кинорежиссёры Матье Делапорту и Александру Де Ла Пательеру, которые ранее уже сняли “Трёх мушкетёров”.

Фильмпрезентовали на Канском кинофестивале, где он удостоился первых оценок. На Кинопоиске картине присудили оценку 7,1, в то время как на IMDb лента удостоилась рейтинга в 8,0, что в целом говорит о неплохом качестве экранизации.

Главную роль сыграл молодой и харизматичный французский актёр Пьер Нинэ. Ленту снимали в регионе Оль-де-Франси в различных местах на юге Франции и в Бельгии, что непременно порадует эстетов.

Фильм расскажет о молодом моряке Эдмоне Дантесе, которого несправедливо заключают в тюрьму в день его свадьбы из-за заговора, организованного теми, кого он считал друзьями.

После четырнадцати лет заключения он сбегает из тюрьмы пр помощи другого заключённого, который раскрывает ему местонахождение спрятанного сокровища. Богатый, но разочарованный Дантес возвращается в парижское общество под личиной таинственного графа Монте-Кристо, чтобы отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

Премьера фильма состоится в белорусских кинотеатрах с 19 сентября.

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“Мегаполис”

Противоречивый и неоднозначный “Мегаполис” с харизматичным Адамом Драйвером в главной роли от легендарного от Фрэнсиса Форда Кополлы (“Крестный отец”, “Дракула”) уже успел собрать первые отзывы на некоторых агрегаторах.

Несмотря не длительные овации после премьеры фильма в Каннах, критики картиной остались не очень довольны. На IMDb фильму присудили рейтинг 6,8, в то время как на Rotten Tamatoes - лишь 54 процента “свежести”.

Многие рецензенты пожаловались на обилие “филосовщины” в фильме. Однако многие сошлись во мнении, что экранизация, идею которой именитый режиссёр вынашивал более 20 лет и которую поставил за собственные деньги, имеет потенциал шедевра в будущем. На Кинопоиске премьеры ждут почти 20 тысяч киноманов.

Сюжет «Мегалополиса» повествует о гениальном архитекторе Цезаре Каталина (Адам Драйвер), который пытается превратить Нью-Йорк в утопический центр мира и соперничает с мэром города Франклином Цицероном. Последний готов пойти на всё, чтобы уничтожить своего соперника.

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