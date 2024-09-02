Telegraf.news
ru

Новый "Граф Монте-Кристо", сиквел Бёртона и антиутопия про пластические операции. Собрали 6 фильмов, которые белорусам стоит посмотреть в сентябре

Новый "Граф Монте-Кристо", сиквел Бёртона и антиутопия про пластические операции. Собрали 6 фильмов, которые белорусам стоит посмотреть в сентябре
Подпишитесь на Телеграф:
🎥 Видео

В сентябре мировой кинематограф постепенно переключается с хитовых блокбастеров на более мрачные и меланхоличные истории. Однако это вовсе не означает, что в кинотеатрах придётся скучать. Telegraf.news собрал 6 новинок кино, которые белорусом точно не стоит пропустить.

Осень ознаменовала появление большого количества философских и психологических лент, многие из которых поборются за золотые статуэтки. Тем не менее разнообразие жанров не может не радовать. Так, уже в сентябре можно увидеть несколько разношёрстных комедий, драм, боевиков и даже антиутопию.

Однако стоит помнить, что до кинотеатров они могут доходить с опозданием или не доходить и вовсе. Как бы то ни было, то, что не получится увидеть на больших экранах со временем всегда можно найти в Сети.

“Битлджус Битлджус”

image

О сиквеле “Битлджуса” Тима Бертона говорили уже ни много ни мало - почти 36 лет. И наконец, главный сказочник Голливуда все же решился сказать новое слово в продолжение легендарной истории.

Режиссёру удалось привлечь актерский каст из первой части. К своим ролям вернутся Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара и сам Битлджус Майкл Китон. Однако новая лента “освежилась” и новыми героями. В сиквеле снялась “готическая королева” из нашумевшей “Уэнсдей” Дженна Ортега, а также Моника Белуччи и Уильям Дефо.

Сиквел фэнтэзийной комедии от Бёртнона, пожалуй, самый ожидаемый блокбастер сентября. На Кинопоиске его ждут более 35 тысяч зрителей.

По сюжету Лидия (Вайнона Райдер) и её дочь-подросток Астрид (Дженна Ортега) возвращаются в семейный дом, чтобы воссоединиться с Делией (Кэтрин О’Хара) после смерти отца Лидии. Но Астрид в итоге выпускает призрака Битлджуса (Майкл Китон), который начинает терроризировать семью. Теперь женщинам приходится бороться с гостем из загробного мира.

Картина выйдет в мировой прокат с 6 сентября. С 14 сентября фильм покажут в кинотеатрах Беларуси.

Появилось видео 69-летней Орнеллы Мути из российского аэропорта. Как сейчас выглядит звезда «Укрощения строптивой»?

“Игра киллера”

image

Голливудский каскадёр и актёр Джей Джей Перри, ставивший трюки в небезызвестном “Джоне Уике” теперь всё активнее пробует себя и в роли кинорежиссёра.

Его новое детище - комедийный боевик со звездой “Стражей галактики” Дэйвом Батистой - уже вторая его работа в этом жанре.

Брутальный актёр ранее зарекомендовал себя как хороший комедиант в нескольких предыдущих работах, что обещает много веселья на экране.

К слову, ленте присвоен рейтинг R, поэтому с детьми на этот фильм идти точно не стоит.

Сюжет расскажет о наёмном убийце, который узнав о своём смертельном диагнозе, решает «заказать» самого себя. Однако вскоре выясняется, что врачи ошиблись и теперь главному герою приходится отбиваться от армии своих коллег.

Мировая премьера в кинотеатрах состоится 12 сентября.

“Уродина”

image

Тем, кто соскучился по фильмам вроде “Голодных игр”, “Дивергента” или “Посвящённого” можно будет посмотреть “Уродину”, снятую по одноимённому бестселлеру Скотта Вестерфельда. Судя по всему, фантастико-приключенческая драма готовится встряхнуть подзапылившийся жанр антиутопии и имеет потенциал стать любимым фильмом многих подростков.

На счету Скотта Вестерфельда есть ещё череда успешных романов в продолжение истории, что при успехе картины, вероятно, может стать основой для запуска целой франшизы по вселенной.

Режиссёром картины стал МакДжи, который снимал полюбившиеся сериалы “Сверхъестественное”, “Никита” и “О.С. – Одинокие сердца”.

В актёрском касте по большей части новые лица. Главную роль доверили актрисе Джои Кинг, которую ранее можно было увидеть в фильме «Быстрее пули» и продолжении «Дня независимости».

В будущем антиутопическом мире все считаются “уродливыми” и ожидают 16-летнего возраста, чтобы стать “красивыми” с помощью экстремальной косметической хирургии.

Главная героиня, подросток Талли Янгблад, как и многие, с нетерпением ожидает дня операции. Однако в определённый момент на всё меняется, и девушка восстаёт против навязанного обществом конформизма.

Премьера с 13 сентября на Netflix.

Учёные раскрыли формулу успешного кино. Вот почему «Искупление» и «Остров проклятых» стали хитами

“Одинокие волки”

image

Уже в сентябре на мировых экранах вновь сойдутся звёзды “11 друзей Оушена” Джордж Клуни и Брэд Питт.

Новую картину, которая своей завязкой несколько похожа на прославленную комедию “Мистер и миссис Смит” с участием последнего, снял режиссёр и сценарист Джон Уоттс, который ранее успешно поставил последнюю трилогию “Человека паука”.

Ожидается, что комедийный боевик станет одной из самых ярких экранизаций сентября. Интерес публики всячески подогревали и сами актёры, которые, например, недавно даже снялись в совместной фотосессии.

По сюжету 2 профессиональных “чистильщика” обнаружили, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания. Теперь они вынуждены работать вместе, если кто-то из них хочет получить свою награду.

Мировая премьера картины состоится 18 сентября 2024, цифровой релиз - 27 сентября на Apple TV+.

Брэд Питт и Джордж Клуни снялись в совместной фотосессии. Как считаете, кто краше?

«Граф Монте-Кристо»

image

Нестареющая классика Александра Дюма нашла своё новое воплощение на экране. На этот раз историю графа Монте-Кристо поставили французские кинорежиссёры Матье Делапорту и Александру Де Ла Пательеру, которые ранее уже сняли “Трёх мушкетёров”.

Фильмпрезентовали на Канском кинофестивале, где он удостоился первых оценок. На Кинопоиске картине присудили оценку 7,1, в то время как на IMDb лента удостоилась рейтинга в 8,0, что в целом говорит о неплохом качестве экранизации.

Главную роль сыграл молодой и харизматичный французский актёр Пьер Нинэ. Ленту снимали в регионе Оль-де-Франси в различных местах на юге Франции и в Бельгии, что непременно порадует эстетов.

Фильм расскажет о молодом моряке Эдмоне Дантесе, которого несправедливо заключают в тюрьму в день его свадьбы из-за заговора, организованного теми, кого он считал друзьями.

После четырнадцати лет заключения он сбегает из тюрьмы пр помощи другого заключённого, который раскрывает ему местонахождение спрятанного сокровища. Богатый, но разочарованный Дантес возвращается в парижское общество под личиной таинственного графа Монте-Кристо, чтобы отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

Премьера фильма состоится в белорусских кинотеатрах с 19 сентября.

«Беларусьфильм» пообещал выпустить фильм про влюбленного в китаянку белоруса. А в Китае снимать будут?

“Мегаполис”

image

Противоречивый и неоднозначный “Мегаполис” с харизматичным Адамом Драйвером в главной роли от легендарного от Фрэнсиса Форда Кополлы (“Крестный отец”, “Дракула”) уже успел собрать первые отзывы на некоторых агрегаторах.

Несмотря не длительные овации после премьеры фильма в Каннах, критики картиной остались не очень довольны. На IMDb фильму присудили рейтинг 6,8, в то время как на Rotten Tamatoes - лишь 54 процента “свежести”.

Многие рецензенты пожаловались на обилие “филосовщины” в фильме. Однако многие сошлись во мнении, что экранизация, идею которой именитый режиссёр вынашивал более 20 лет и которую поставил за собственные деньги, имеет потенциал шедевра в будущем. На Кинопоиске  премьеры ждут почти 20 тысяч киноманов.

Сюжет «Мегалополиса» повествует о гениальном архитекторе Цезаре Каталина (Адам Драйвер), который пытается превратить Нью-Йорк в утопический центр мира и соперничает с мэром города Франклином Цицероном. Последний готов пойти на всё, чтобы уничтожить своего соперника.

Ранее Telegraf.news писал о том, на какое кино стоило обратить внимание в августе.

Новые «Чужой», «Ворон» и экранизация мирового бестселлера. Какие 6 фильмов посмотреть белорусам в августе?