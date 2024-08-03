Новые "Чужой", "Ворон" и экранизация мирового бестселлера. Какие 6 фильмов посмотреть белорусам в августе?

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Опубликовано: 03.08.2024 09:20 , Обновлено: 03.08.2024

Мировая киноиндустрия ежемесячно радует зрителей новинками кино, в изобилии которых можно легко потеряться. Последний месяц лета не стал исключением. На большие экраны грядёт возвращение любимых франшиз и экранизации по оригинальным сценариям. Telegraf.news собрал 6 кинопремьер, из которых белорусы обязательно найдут что-то для себя. На какие фильмы стоит обратить внимание?

“Всё закончится на нас”

Фильмы, снятые по женским романам, ставшим мировыми бестселлерами, уже неоднократно покоряли зрителей по всему миру. В августе изголодавшуюся по душераздирающим историям любви публику, вероятнее всего, ожидает новый слезоточительный киношедевр уровня “Дневника памяти” и “До встречи с тобой”.

На этот раз экранизировали всемирно известный роман Колин Гувер “всё закончится на нас”. Главную роль отдали Блейк Лайвли, которая уже стала амбассадором мелодраматического жанра в Голливуде.

Ранее актриса снялась в драме “Век Адалин”, который стал одним из самых рейтинговых кинопроектов в её карьере. Однако многие фанаты романа остались недовольны возрастом избранных на роли их любимых героев книги актёров.

35-летняя Блейк старше своей героини на 12 лет, в то время как её 39-летний партнёр и по совместительству режиссёр фильма Джастин Балдони “состарится” на экране почти на 10 лет. Тем не менее, за актёров вписалась сама писательница. Она заявила, что была вынуждена сделать героев книги молодыми по условиям контракта, а фильм исправит эту ошибку.

Синопсис:

История расскажет о Лили Блум (Блейк Лайвли), которая отправилась в Бостон, чтобы начать новую жизнь и воплотить свою мечту — открыть собственный бизнес. Она случайно знакомится с очаровательным нейрохирургом Райлом Кинкейдом (Джастин Балдони) в которого очень глубоко влюбляется.

Однако вскоре Лили начинает видеть стороны Райла, которые напоминают ей отношения её родителей и навевают воспоминания о травматичном детстве. Вскоре на горизонте появляется её первая любовь — Атлас Корриган (Брэндон Скленар) — и отношения с Райлом начинают меняться.

Мировая премьера фильма стартанула уже 1 августа , однако покажут ли фильм в Беларуси, пока неясно. Он либо придёт в кинотеатры позже, либо появится в Сети.

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“Ловушка”

Не придётся скучать и любителям психологических триллеров. В мировом прокате уже стартанула “Ловушка” с воспрянувшей кинозвездой начала 2000-х Джошем Хартнеттом. В кресле сценариста и режиссёра оказался М. Найт Шаямалан, ставивший культовое “Шестое чувство”.

Тем не менее первые отзывы зрителей и критиков получились достаточно противоречивыми. На IMDb рейтинг картины пока установился на отметке в 6,2. На агрегаторе Rotten Tomatoes зрители и критики несколько разошлись во мнениях, присудив 68% и 48% “свежести” соответственно.

Многие предупредили, что ожидать второго “Шестого чувства” от новинки не стоит, но высоко оценили “пленительную” игру Хартнетта.

Синопсис:

Жители большого города находятся в трепетном ожидании приезда условной “Тейлор Свифт”. На концерт известной поп-звезды Леди Рэйвен отправляется и Купер со своей дочерью-подростком Райли. На мероприятии царит хорошее настроение, но постепенно всё начинает меняться.

Под шум криков обожания и аплодисменты слушателей делают свою работу полицейские. Для них концерт всего лишь прикрытие, чтобы выудить серийного убийцу по прозвищу Мясник. Сможет ли кто-нибудь выжить после концерта или Мясник таит в себе нечто большее, чем кажется на первый взгляд?

Премьера “Ловушки” в мире началась 2 августа . Белорусам, вероятнее всего, придётся ожидать его появления в Сети.

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«Бордерлендс»

Адаптации популярных видеоигр в кино с каждым годом только набирают обороты. Скоро в мировой прокат выйдет фильм, снятый по мотивам культовой компьютерной игры Borderlands от компании Gearbox Software. Трейлер новинки пестрит настроением “Стражей галактики”, а локация вызывает флэшбэки из “Безумного Макса”.

О том, что авторы проекта решили пойти проторенной тропой успеха вышеупомянутых франшиз, говорит и подбор музыки, и синтез жанра, который включает элементы фантастики, боевика, комедии и приключения. Хотя надо отметить, что такая палитра присуща и самой вселенной Borderlands.

Режиссёром стал Элай Рот, который ранее ставил сносные ужастики. Зато в актёрский состав заполучили немало звёзд, среди которых оскароносные Кейт Бланшет и Джейми ли Кёртис, а также известный по ролям во множестве комедий Кевин Харт.

Ожидания от проекта у разработчиков очень высокие, и уже готовится к производству вторая часть фильма. Премьеру картины очень ждут на “Кинопоиске”. В лист “Буду смотреть” её добавили уже более 20 тысяч киноманов.

Синопсис:

Известная охотница за головами с загадочным прошлым Лилит (Кейт Бланшетт) неохотно возвращается на родную, но ненавистную планету Пандора. Ее миссия - найти пропавшую дочь Атласа, одного из самых отъявленных бандитов во вселенной.

Лилит заключает неожиданный союз с разношерстной командой неудачников, среди которых опытный наёмник, чудаковатая учёная, умник-робот и малолетняя подрывница со своим мускулистым защитником Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками и раскрыть один из самых страшных секретов планеты.

В международный прокат фильм выйдет с 7 августа. А с 8 августа его можно будет увидеть и в кинотеатрах Беларуси.

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«Чужой: Ромул»

История застрявших в космосе людей с инопланетным ксеноморфом на борту леденила души зрителей ещё с конца 70-ых. С тех пор франшиза “Чужой” разрослась почти до 10 фильмов, а также стала источником для создания сериала и множества видеоигр. Кто-то уже успел потерять к ней интерес, однако вышедший трейлер подаёт большие надежды.

В режиссёрском кресле оказался Ридли Скотт, который ставил первый фильм 1979 года. Для производства ленты разработчики прибегнули к синтезу компьютерной графики и классической аниматроники, которая и сегодня позволяет оставаться смотрибельной первой части фильма.

За режиссуру взялся Феде Альварес, снявший хорроры «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Черная книга». Профессионализм уругвайца уже высоко оценили и Скотт, и Кэмерон. На смену блиставшей в первой фильме Сигурни Уивер пришла восходящая звезда Кейли Спейни, которая недавно блистала в роли репортёрши в фильме “Гражданская война”.

В ожидании космического саспиенса на “Кинопоиске” замерло почти 20 тысяч киноманов.

Синопсис:

Известно, что действия ленты развернутся в период между первым фильмом “Чужой” Ридли Скотта и второй частью “Чужие” Джеймса Кэмерона.

В центре повестовования - группа молодых астронавтов, которые выросли на космической станции и не знают настоящей жизни, но вынуждены выполнять миссию по колонизации планет. Во время исследования глубин одной из заброшенных космических станций они сталкиваются лицом к лицу с жутким ксеноморфом.

Мировая премьера состоится 14 августа.

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“Подай знак”

Ченнинг Татум имеет все риски стать “самым надоедливым актёром года”. Ещё не успели отгреметь “Дэдпул и Росомаха” и “Покажи мне Луну” с его участием, как уже на горизонте замелькала новая картина, в которой он сыграл главную роль. На этот раз не комедия и не боевик, а детективный триллер, который в лист ожидания на “Кинопоиске” добавило почти 5 тысяч человек.

Трейлер начинается замесом в духе “Достать ножи” и не лишён как щекотливого саспиенса, так и некоторой доли юмора. Надежду на по-настоящему интересное кино триллеру даёт и присуждённый рейтинг R. Режиссёром и сосценаристом выступила небезызвестная актриса Зои Кравиц, которая вместе с Татумом вязалась и за продюсирование фильма.

Синопсис:

Между миллиардером Слейтером Кингом (Ченнинг Татум) и официанткой Фридой (Наоми Аки) на одном из благотворительных вечеров зарождается симпатия. Кинг приглашает девушку присоединиться к нему и его друзьям в отпуске мечты на собственном частном острове. Бурные ночи переходят в залитые солнцем дни, и все прекрасно проводят время. Никто не хочет, чтобы эта поездка заканчивалась, но вскоре начинают происходить вещи, после которых Фрида подвергает сомнению реальность происходящего.

В международный прокат фильм выходит 21 августа, однако покажут ли его в Беларуси, пока неясно. Вероятно, нужно будет искать ленту в Сети.

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“Ворон”

Истории мщения, некогда печально прославившая сына небезызвестного Брюса Ли, получила своё новое воплощение на экране. О перезапуске франшизы “Ворон” говорили уже давно. На главную роль в разное время пробовались Брэдли Купер, Люк Эванс и даже “Аквамэн” Джейсон Мамоа. Тем не менее выбор пал в сторону Билла Скарсгарда, который прославился после ужастика “Оно”.

На “Кинопоиске” новую экранизацию одноимённого комикса Джеймса Обарра ожидает почти 25 тысяч зрителей. Удастся ли картине покорить телезрителей, покажет прокат и оценки критиков. Однако то, что это не будет легко, понятно уже сейчас.

Мрачный готический боевик 1994 года стал по-настоящему культовым из-за смерти Брендона Ли на съёмочной площадке.

Многие скептики отметили, что Скарсгард выглядит не так выигрышно в гриме, как герой первой картины. Вызывает сомнения публики и выбор режиссёра, который взялся за перезапуск франшизы. Ранее он не выделился большими успехами в киноиндустрии.

Проблем в пиар-компанию нового “Ворона” добавил и сам Билл Скарсагард, который сказал в одном из интервью, что новая адаптация сюжета не понравилась ему своей концовкой. Тем не менее подробности финала неизвестны.

Синопсис:

Музыкант Эрик Дрэйвен (Билл Скарсагард) жертвует собой, чтобы спасти возлюбленную, но пара погибает от рук убийц и насильников вместе. Главный герой воскресает из мёртвых, чтобы поквитаться с виновными в их с невестой смерти. Отныне он жестокий Ворон, который жаждет справедливости.

Фильм покажут в белорусских кинотеатрах с 22 августа.

Что еще можно посмотреть в белорусских кинотеатрах?

Напомним, что многие новинки кино доходят до экранов белорусов с опозданием. Однако то, что нельзя увидеть в кинотеатрах, со временем всегда можно найти в Сети.

Так, сейчас можно сходить на премьеры фильмов “Дэдпул и Росомаха”, “Покажи мне Луну”, “Плохие парни” и, на уже ставший самым кассовым в истории мультфильм “Головоломка”.

Ранее Telegraf.news писал о лучших новинках кино, которые смотрел мир в июле.

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