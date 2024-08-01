В Сети появился тизер второго сезона "Игры в кальмара". Когда премьера?

Опубликовано: 01.08.2024 12:40 , Обновлено: 01.08.2024

Стриминг Netflix презентовал тизер второго сезона "Игры в кальмара", премьеру которого назначили на конец 2024 года.

Согласно информации из тизера, премьера второго сезона нашумевшего в 2021 году корейского сериала «Игра в кальмара» запланирована на 26 декабря текущего года.

Напомним, что первый сезон сериала был признан самым просматриваемым на Netflix за всю историю существования стриминга. Главный контент-директор Тед Сарандос объявил о том, что сериал получит продолжение в 2022 году. Режиссёром проекта остался Дон Хёк.

Сюжет сериала повествует об обычных людях, вынужденных участвовать в секретном соревновании, где они могут либо выиграть огромный денежный приз, либо потерять жизнь. Главным героем первого сезона был разведённый отец и игрок Сон Ги-Хуну (Ли Чон-Дже), который неожиданно продержался дольше своих коллег-конкурентов.

В 30-секундном тизере, который презентовал Netflix, участники игры бегут и падают на гоночной трассе, в то время как на заднем плане слышны крики. На соседнем подиуме группа людей в униформе и круговых масках наблюдает за игрой, а облачённый в чёрное фронтмен угрожающе стоит посередине.

«Прошло три года. Хотите сыграть снова?», - задал вопрос человек в маске.

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