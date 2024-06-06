Netflix решил снять полнометражку "Острых козырьков". Кого позвали на главную роль?

Опубликовано: 06.06.2024 09:48 , Обновлено: 06.06.2024

Netflix объявил о старте работы над "Острыми козырьками", которые планируют к показу в формате фильма. Об этом пресс-служба стримингового гиганта сообщила в своём Instagram.

В Netflix подтвердили, что предстоящий фильм «Острые козырьки» будет доступен для просмотра на стриминговой платформе. Известно, что над сценарием, подробности которого пока держатся в секрете, работает Стивен Найт, который писал сценарии и к сериалу. В кресле режиссёра оказался британец Том Харпер. Проект намереваются реализовывать совместно с BBC Film.

На роль главаря бирмингемской банды вновь вернётся оскароносная звезда “Оппенгеймера” Киллиан Мёрфи.

Напомним, что в феврале актёр в интервью публично признавался, что не против был бы вновь сыграть эту роль.

“Кажется, Томми Шелби еще не закончил со мной… Очень приятно снова поработать со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией «Острых козырьков». Это для фанатов, — дал новый комментарий Киллиан Мёрфи изданию Deadline.

Сейчас ведётся работа над сценарием фильма, действия которого развернутся в период Второй мировой войны. К производству планируют приступить в сентябре.

Ранее Telegraf.news писал о том, что начало лета ознаменуется не только открытием горячего пляжного сезона, но и премьерами не менее горячих фильмов и сериалов. Большинство из них — продолжения нашумевших хитов, однако есть и и новые истории. Наиболее ожидаемые картины, к удаче белорусов, можно будет посмотреть в кино, а вот сериалы придется поискать на стриминговых сервисах. Итак, на какие новинки стоит обратить внимание?

Эти 6 июньских фильмов и сериалов нельзя пропустить. Когда покажут новый шедевр Pixar и где смотреть «Дом дракона»?