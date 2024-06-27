Звёзд "Форреста Гампа" омолодили для нового совместного фильма. Как изменили 67-летнего Тома Хэнкса?

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Опубликовано: 27.06.2024 12:12 , Обновлено: 27.06.2024

Том Хэнкс и его 58-летняя партнёрша по культовому фильму "Форрест Гамп" Робин Райт воссоединились для нового фильма, в котором почему-то не постарели. В Сети опубликовали трейлер к предстоящему фильму, в котором актёры выглядят, как и в оскароносной экранизации 30-летней давности.

Для нового драматического фильма Роберта Земекиса “здесь” актёров-ветеранов Тома Хэнкса и Робин Райт омолодили на несколько десятков лет с помощью искусственного интеллекта под названием Metaphysical Live. В опубликованном на YouTube трейлере оба актёра выглядят пугающе похожими на своих культовых персонажей - Форреста Гампа и Дженни Каррен из знаменитого “Форреста Гампа”.

Сюжет готовящегося к премьере фильма будет сосредоточен вокруг персонажей Тома и Робина, которые на протяжении многих лет показаны в одной и той же гостиной.

«Фильм «Здесь» просто не будет работать без наших актёров, плавно превращающихся в более молодые версии самих себя», - рассказывал ранее 72-летний режиссер Роберт Земекис.

Фильм основан на одноимённом графическом романе Ричарда МакГуайра 2014 года, который рассказывает столетнюю историю одного дома и разных людей, которые там жили.

Сценарий к фильму написал Эрик Рот, который, как и Земекис, Хэнкс и Райт, работал над “Форрестом Гампом” в 1994 году.

Тогда эта команда помогла американскому комедийно-драматическому фильму заработать впечатляющие шесть премий «Оскар», включая награды за лучший фильм и индивидуальные победы Хэнкса за лучшую мужскую роль, Земекиса за лучшую режиссуру и Рота за лучший адаптированный сценарий.

Мировая премьера драмы «Здесь» запланирована на 15 ноября 2024 года.

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