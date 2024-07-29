"Не могу поверить, что моя мама выжила" - Ченнинг Татум показал свои детские фото. Как он выглядел?

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Опубликовано: 29.07.2024 14:51 , Обновлено: 29.07.2024

Голливудский актёр Ченнинг Татум поделился в своём Instagram четырьмя новыми фото из своего детства. Пользователи соцсети умилились и отметили сходство звезды с его дочерью.

Имя прославившийся ещё в далёком 2006 году ролью в молодёжной музыкальной драме “Шаг вперёд” Ченнинга Татума, и сегодня не сходит с заголовков таблоидов. 44-летний американскйи актёр регулярно снимается в самом разном кино и попадает в топы самых сексуальных актёров Голливуда.

Сейчас Ченнинг занят продвижением сразу двух своих картин, которые вышли в прокат в июле. Актёр снялся в одной из второстепенных ролей в “Дэдпуле и Росомахе” и разделил экранное время вместе с Скарлетт Йохансон в мелодраматической комедии “Покажи мне Луну”.

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Недавно актёр решил поделиться в Instagram некоторыми фотографиями из своего детства, которых в Сети ранее не было.

«Хе-хе-хе, они выскочили на моем телефоне. Боже, сколько жизней назад это было», — сопроводил подписью карусель из 4 фотографий актёр на своей страничке.

Одной из фотографий, которую поклонники оценили больше всего, стала та, на которой будущая звезда позирует одетым в свободный коричневый тренчкот, синие джинсы, свободную обувь и фетровую шляпу, которая почти закрывает его глаза.

“Ты выглядишь так, как будто был плохишом”, - написал один из подписчиков Татума, на что тот пошутил:

“Даже не представляешь насколько. Не могу поверить, что моя мама выжила”.

Многие комментаторы отметили сходство актёра и его дочери Эверли, которая появилась у актёра в браке с партнёршей по фильму “Шаг вперёд” Дженной Дуан.

К слову, совсем недавно актёр делился совместным фото с 11-летней дочкой на отдыхе.

Ченнинг Татум вместе с дочерью

Актёры развелись в 2018 году, но разделили право на совместную опеку над дочерью.

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