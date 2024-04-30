Как правильно посадить щавель весной? Эти простые советы увеличат урожай вдвое

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.04.2024 16:02 , Обновлено: 30.04.2024

Знаете ли вы, что в естественной среде обитания щавель растёт как сорняк? Его можно найти на полях, лугах, в канавах или над дикими водоёмами. Однако, если у вас нет времени собирать его, как это делали наши бабушки, можно посадить растение прямо на заднем дворе. А чтобы урожай был обильным и вкусным, следуйте этим простым советам.

Во-первых, растение нужно сеять равномерно по всей площади отведённого участка. Важно, чтобы получившиеся ряды не были слишком близко друг к другу. Расстояние в 20-30 сантиметров между ними позволит щавелю расти гораздо лучше.

Помните: там, где вы сеете щавель, он будет расти в течение нескольких следующих лет, поэтому отнеситесь ответственно к выбору места. Для этого растения хорошо подойдут:

окраины клумб и других грядок;

специальные ящики, подготовленные для выращивания листовых овощей, трав и пр.;

пространство вдоль дорожек (ярко-зелёные листочки выглядят даже привлекательно);

место на солнце (в тени растение тоже хорошо растёт, но на солнце лучше).

Щавель нужно сеять на глубину около 0,5-1 сантиметра в плодородной, влажной, кислой и богатой железом почве. Делать это нужно в марте или апреле. Урожая от посева весной придётся ждать 2-3 месяца. Удачный момент также приходится на первую неделю августа: тогда листья начнут расти уже через несколько дней.

Важной задачей при садовом выращивании щавеля является удаление соцветий. Это те характерные красно-зелёные высокие головки, которые растут на лугах. Помните: их удаление стимулирует рост листьев. Также обратите внимание на регулярность полива, поскольку из-за недостатка воды урожай может погибнуть. Мороз или некачественная земля не причинят ему вреда, однако нехватка “питья” наверняка лишит щавель сочных и вкусных листьев.

[info_b] Важно!

Щавель лучше поливать под корень, нежели брызгать водой на листья. Так вы защитите их от плесени и гниения. Поливайте растение утром, чтобы солнце успевало высушивать его до наступления ночи. Если поливать щавель ближе к обеду, это может повысить риск развития плесени. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал: чтобы пионы радовали своим обилием и красотой каждый год, нужно позаботиться о правильном удобрении. Для этого достаточно приготовить домашнее средство с помощью воды и одного продукта, который широко используется на кухне. Обязательно попробуйте это простое и дешёвое удобрение — результат не заставит себя ждать.

Плохо растут пионы? Полейте цветы этим домашним средством из 2 ингредиентов, и они зацветут как никогда