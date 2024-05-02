Когда белорусам сеять кабачки в мае? Эти даты и важные правила обеспечат богатый урожай

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Опубликовано: 02.05.2024 10:55 , Обновлено: 02.05.2024

Блюда из кабачков всё чаще появляются на столах белорусов. Чтобы обеспечить себя достойным урожаем этого ароматного и сочного овоща, его посадкой следует заняться уже в мае. Когда посеять кабачок лучше всего и как за ним ухаживать?

Кабачок – универсальный овощ, который можно приготовить множеством интересных способов. Он вкусен, низкокалориен и полон ценных питательных веществ. Выращивание кабачков дело несложное и подвластное даже начинающим овощеводам. Чтобы получить отличный урожай, нужно всего лишь соблюдать несколько важных правил.

Когда сеять кабачки в грунт?

Самый популярный способ посева кабачков - это посев прямо в землю. Это лучше делать не ранее 15 мая, чтобы снизить риск заморозков.

Многие, занимаясь посевом овощей, обращаются к лунному календарю. Если опираться на этот метод, то наиболее подходящим временем для посадки кабачков станет пора растущей Луны. В 2024 году, в мае, она придётся с 9 по 22 число.

Бросайте по 1-2 семечки в лунки глубиной 4-5 см. Расстояние, которое нужно выдержать между посадками - 40-70 см.

Какие условия учесть при посадке?

Кабачок - неприхотливый овощ, но любит тепло. Лучше всего садить кабачок, когда температура на улице достигнет 20-25 градусов тепла. Таже овощ плохо реагирует на избыток влаги. Если прогнозируются обильные осадки, отложите посев кабачков на грядке на потом.

Самый большой враг кабачков – мороз. Перед посадкой в грунт убедитесь, что не будет заморозков. Если вы живете в регионе, где температура может держаться ниже нуля даже в начале июня, то на помощь придет рассада. Лучше всего было бы в этом случае посеять кабачки ещё в конце апреля, но можно посеять их в начале мая.

О чём нужно помнить при выращивании кабачков?

Кабачки – крупные растения. На один куст требуется до 1 квадратного метра площади. Кроме того, он любит солнце и хорошо себя чувствует как на солнечном месте, так и в полутени. Поливать кабачки следует регулярно. Лучше делать это снизу либо лейкой, чтобы не размыть грунт.

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Когда ожидать первый урожай?

Первый урожай может появиться уже через 6 недель после посева. При посадке в мае ожидать урожая можно уже в конце июле - начале августа.

Кабачок – очень урожайный овощ. Если вы решили выращивать кабачки у себя в огороде, то обычно достаточно 2-4 кустов . За сезон один куст может дать до нескольких десятков овощей. А урожай при благоприятных условиях может сохраняться до середины октября.

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