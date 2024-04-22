Когда сажать свеклу в открытый грунт в 2024 году? Вот лучшие даты

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Опубликовано: 22.04.2024 09:47 , Обновлено: 22.04.2024

Свекла - овощ, который часто выращивают на огороде. Она полезна для приготовления многих блюд, полезна и очень вкусна. Когда нужно сеять свёклу, чтобы собрать здоровый и обильный урожай? Вот в какие сроки это лучше сделать и что посадить рядом для лучшего роста.

Когда сеять свеклу?

Выращивать свеклу несложно. И хотя это один из самых требовательных овощей, урожай, собранный с грядки, очень вкусный и ценный.

Свекла, выращенная в открытом грунте, дает более поздний урожай, но именно этот способ чаще всего выбирают садоводы. Чтобы не подвергать растения заморозкам, высевайте их в апреле или мае. Полученные молодые растения будут пригодны для непосредственного употребления в пищу.

В случае, если вы не хотите использовать ботву свеклу, а хотите хранить корнеплоды зимой или делать из них закатки, высевайте поздние сорта в грунт только в июне или даже июле.

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Как сеять свеклу?

Высевайте свеклу прямо в грунт рядами на расстоянии около 30 см друг от друга на глубину 2-3 см.

Не волнуйтесь, если растения не взойдут через указанное на упаковке количество дней - в менее благоприятных условиях свекла может взойти и через месяц после посева. Температура прорастания составляет 8o градусов по Цельсию.

Согласно лунному календарю, в 2024 году благоприятными днями для посева свеклы для корнеплода являются:

26, 27, 28, 29, 30 апреля;

1-6, 23-31 мая;

1-4, 22-30 июня.

После каких овощей не следует сеять свеклу?

При выращивании свеклы важно не только хорошее соседство, но и то, после чего вы ее выращиваете. Стоит помнить, что ее не следует сеять после корнеплодов, лущильных культур, шпината и масличного рапса, так как существует риск возникновения болезней и вредителей, угрожающих свекле.

Также не следует высевать их друг за другом, рекомендуется перерыв не менее 4 лет.

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Что посеять рядом со свеклой?

Некоторые растения положительно влияют на рост и состояние свеклы, а также на ее урожайность. Это стоит учитывать при планировании посевов на огороде. Свекла редко растет сама по себе, поэтому тщательно продумайте, что вы будете сеять рядом с ней. Лучше всего на нее влияет соседство со следующими овощами:

горох;

лук;

капуста;

огурцы;

кольраби;

редис;

картофель;

брокколи;

репа;

морковь;

салат-латук;

помидоры.

На грядке рядом со свеклой должно найтись место для клубники, укропа, мяты, котовника и кориандра, а также ароматных ноготков и бархатцев, которые защитят овощи от вредителей.

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