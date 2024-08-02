Что делать белорусам на огороде и в саду в августе? Растения отблагодарят обильным урожаем

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Опубликовано: 02.08.2024 12:30 , Обновлено: 08.08.2024

Начался август — последний месяц лета. Огородникам и садоводом еще рано расслабляться, несмотря на то, что до сих пор они тщательно ухаживали за своим участком. Ведь каждому хочется, чтобы растения радовали до осени, а затем и в следующем году. Что же обязательно сделать в саду в августе? Вот список необходимых работ.

Календарь огородника и садовода на август

Хотя августовский сад восхитителен, он все же требует особого ухода и внимания. Особенно много внимания заслуживают плодовые деревья и кустарники.

Обрезка плодовых деревьев

В августе опытные садоводы вооружаются секаторами и продолжают летнюю обрезку плодовых деревьев - в первую очередь вишни, черешни и груши. Однако в случае с этими деревьями за секатор следует браться уже после сбора плодов, отрезая тонкие веточки, которые слишком сильно загущают крону деревьев.

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Яблони, плоды которых созревают в конце августа - начале сентября, также следует обрезать в первых числах августа. В это время следует удалить или укоротить сильную однолетнюю поросль, мешающую доступу света к плодам в центральной части кроны дерева. Подобная процедура сделает яблони гораздо более урожайными.

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Обрезка кустов

Сразу после сбора урожая необходимо также позаботиться о кустах смородины и крыжовника - обрезать их так, чтобы свет мог проникать внутрь растения. Не волнуйтесь, удаленные старые побеги вскоре будут заменены новыми.

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За малиной тоже нужно ухаживать - после сбора урожая удаляйте все побеги, которые плодоносили в текущем году.

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Что делать в августе с клубникой?

В августе также стоит обратить внимание на клубнику. Если вы хотите получить хороший урожай в следующем году, кусты следует обрезать на высоту около 5 см и прополоть после сбора урожая. При этом стоит внести последнюю в этом году дозу удобрений и опрыскать растения, чтобы защитить их от болезней.

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Сбор урожая

Август в огороде - это еще и время сбора урожая. Потому что в огороде созревают помидоры, перцы, баклажаны, огурцы и кабачки. Нет недостатка в стручковой фасоли, брокколи, цветной капусте и моркови.

Стоит обратить внимание и на картофель - если его листья начинают желтеть, это сигнал, что овощи созрели для уборки. Извлеките их из земли вилами или мотыгой, давая по очереди хорошо просохнуть.

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В августе также стоит взять в руки лопату. Потому что во второй половине месяца начинается период посадки луковичных растений, которые цветут весной. В это время следует высаживать:

тюльпаны;

гиацинты;

лилии.

Осенние виды крокусов лучше высаживать чуть раньше, они будут потрясающе выглядеть и этой осенью - примерно через два месяца после посадки.

В августе в саду можно высадить:

мальвы;

маргаритки;

пролески;

незабудки.

В то же время не стоит забывать ухаживать за уже растущими в саду растениями - в частности, за лавандой. Начало августа - самое подходящее время для обрезки.

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