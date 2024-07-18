Зачем надламывать ветки у яблонь и груш в июле? Этот простой трюк решит сразу две проблемы дерева

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Опубликовано: 18.07.2024 17:37 , Обновлено: 19.07.2024

Садовод-биолог Юлия Кондратенок рассказала в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok о приёме, к которому прибегают опытные садоводы, чтобы сэкономить на обрезке и заставить "спящие" ветви плодоносить.

Эксперт отметила, что побеги, которые имеют горизонтальную направленность, никогда не нужно обрезать. Именно они закладывают цветковые почки дерева в первую очередь.

Иногда случается так, что все ветки яблонь и груш растут вверх и не думают приносить урожай. В таком случае опытные садоводы прибегают к хитрости и слегка надламывает веточки, придавая им горизонтальное положение. Сделать это можно уже сейчас, летом.

“Медленно наклоните молодую ветку, пока не услышите лёгкий хруст. Так вы измените её наклон в нужную вам сторону”, - рассказала садовод, продемонстрировав своё действие в видеоролике.

Она подчеркнула, что надлом должен получиться лёгким и без повреждения коры. После такой процедуры ветка одревеснеет и застынет в нужном положении. Такой приём, по заверению эксперта, позволяет сэкономить целый год обрезки.

“Вместо того, чтобы вырезать, потом ждать, пока на следующий год вырастет новый побег в нужном месте, вы уже сейчас можете надломить и направить ветку в пустое место кроны, на юг”, - рассказала специалист и подчеркнула, что именно на южных ветвях в последующем вырастут самые крупные и красивые плоды.

Ранее Telegraf.news писал о том, что блогер и садовод, который ведёт канал “Игорь Критикует” на YouTube, рассказал про свой опыт летней обрезки вишни и показал, как это влияет на плодоношение в последующем.

Зачем обрезать вишню летом? Опытный садовод показал, как это влияет на плодоношение