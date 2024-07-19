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Как удвоить урожай малины? Приготовьте удобрение из 2 простых ингредиентов

Как удвоить урожай малины? Приготовьте удобрение из 2 простых ингредиентов
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Мечтаете в июле и августе о кустах малины, полных ярких красно-розовых ягод? Это реально. Узнайте секрет, который поможет вам удвоить урожай без особых усилий. Вам понадобится всего 2 простых ингредиента, которые, возможно, уже есть у вас на кухне. Сохраните рецепт удобрения — и кусты отблагодарят вас обилием вкусных и сочных ягод!

Малина - одна из самых популярных ягод в Беларуси. Хотя выращивать ее несложно, правильное удобрение может значительно повысить урожайность. Стоит попробовать простое самодельное удобрение, чтобы ваши кусты плодоносили.

[info_b]Выбирая самодельные удобрения, мы заботимся не только о здоровье наших растений, но и об окружающей среде. Натуральные питательные вещества не содержат вредных химикатов, а это значит, что плоды будут более здоровыми и вкусными. [/info_b]

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Как приготовить домашнее удобрение для малины?

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Сделать это очень просто. Для этого потребуется всего два ингредиента, которые наверняка есть у каждого на кухне, - дрожжи и сахар. Эти недорогие и доступные продукты позволят вам создать эффективный питательный раствор, который обеспечит ваши растения необходимыми питательными веществами.

Ингредиенты:

  • 50 г свежих дрожжей;
  • полстакана сахара (около 80 грамм)
  • 5 литров воды.

[info_b]В белорусских магазинах дрожжи можно найти стоимостью около 1-2 BYN (за 100 гр). Килограмм сахара стоит примерно 2,7 BYN.

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Приготовление:

  1. Раздавите 50 г свежих дрожжей и смешайте их с половиной стакана сахара.
  2. Отставьте смесь в сторону на час, чтобы дрожжи начали работать.
  3. Через час залейте полученную смесь пятью литрами воды.
  4. Накройте емкость марлей и отставьте в сторону на одну неделю.

Через неделю удобрение готово к использованию - разведите стакан смеси в воде и поливайте кусты малины этим раствором раз в две недели.

Ранее Telegraf.news писал о еще одном полезном удобрении для малины. Известно, что переизбыток азота в удобрениях для кустов может быть смертельно опасен, поэтому важно подходить к удобрению разумно и осторожно. Правильно подобранный препарат обеспечит их необходимыми питательными веществами и положительно скажется на размере и сочности плодов.

Выложите под малину тонкий слой этого домашнего средства. Будете собирать ягоды большими корзинами

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