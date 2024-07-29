Что посеять белорусам в августе? Полезный список овощей, цветов и кустарников

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Опубликовано: 29.07.2024 10:42 , Обновлено: 29.07.2024

Лето - это в основном время сбора урожая, но опытные огородники знают, что это также хорошее время для посева семян. Что посадить в августе белорусам, чтобы обновить грядки? Для этого подходят некоторые сорта овощей, но не только. Вы также можете посадить цветы и кустарники, и они обязательно приживутся.

Эти овощи вы успеете собрать осенью

Когда вы соберете летний урожай, на ваших грядках освободится место для следующего посева.

Так, в первой половине августа можно посеять укроп и кресс-салат, поскольку эти растения плохо переносят низкие температуры.

В течение всего месяца можно сеять:

салат-латук;

редис;

пекинскую капусту;

шнитт-лук (лук скорода);

горох;

стручковую фасоль;

кудрявую капусту;

лук-батун (дудчатый лук).

Однако стоит помнить, что урожай зависит от погоды. Если осень будет теплой и без сильных заморозков, большинство овощей обязательно порадует.

[info_b]Главное — правильно выбрать сорт (ранееспелый), чтобы плоды полностью созрели до наступления холодов.[/info_b]

Посадите картофель в мешок — и получите шикарный урожай прямо на балконе. Как сделать это правильно?

В августе также можно посеять травы - хорошо подойдут базилик и чабер.

[info_b]Семена в Беларуси можно приобрести как в специализированных садовых магазинах, так и в обычных.(например, ОМА, Три цены, FixPrice).

Также можно заказать понравившиеся в интернет, например, на популярных маркетплейсах. Так вы сможете сравнить цены и выбрать наиболее выгодный вариант. [/info_b]

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Какие цветы и кустарники можно посадить в августе?

Август - хорошее время и для посадки цветов, весной они станут прекрасным дополнением к вашему саду. В этот период можно посадить:

анютины глазки;

мальвы;

незабудки.

Во второй половине лета вы также можете посадить множество кустарников, таких как:

кипарисы;

можжевельники;

рододендроны;

барбарисы;

падубы.

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