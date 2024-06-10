Зачем обрезать вишню летом? Опытный садовод показал, как это влияет на плодоношение

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Опубликовано: 10.06.2024 09:50 , Обновлено: 10.06.2024

Блогер и садовод, который ведёт канал "Игорь Критикует" на YouTube, рассказал про свой опыт летней обрезки вишни и показал, как это влияет на плодоношение в последующем.

“Если вы хотите, чтобы ваша вишня давала урожай по длине основных скелетных ветвей, а не на концах длинных молодых побегов, то вам нужно будет сразу же после сбора летнего урожая произвести летнюю обрезку”, - рассказал садовод в TikTok.

По мнению эксперта, правильная летняя и весенняя обрезки содействуют обильному плодоношению вишни. Он продемонстрировал это на примере своего плодового дерева. Также садовод отметил, что ягоды после обрезки распределяются по основным скелетным ветвям, что удобнее в обработке, уходе и сборе урожая.

Садовод подчеркнул, что целью летней обрезки является не формирование кроны, а отбор хороших плодоносящих веток. Эта процедура поможет в последующей весенней обрезке определить и спрогнозировать рост наиболее перспективных побегов. Кроме того, обрезка лишних побегов откроет доступ к свету для вишен на основных ветках и позволит дереву перенаправить свои ресурсы на развитие ягод, а не веток в последующем.

Также эксперт порекомендовал ознакомиться с его рекомендациями по весенней обрезке вишни, где он на примере того же дерева показал, что и почему нужно обрезать, а что следует оставить. Посмотреть это видео можно поссылке.

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