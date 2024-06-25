А вы знали, что клубники не существует? Вот какую ягоду мы едим на самом деле

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Опубликовано: 25.06.2024 10:27 , Обновлено: 25.06.2024

Июнь — пора клубники, этой ароматной, сочной, ярко-красной ягоды… Стоп. А что, если мы скажем вам, что такой ягоды не существует? И то, что вы с таким удовольствием уплетаете за обе щеки каждое лето, на самом деле называется совсем по-другому? Не верите? Тогда читайте дальше – обещаем, вы будете удивлены!

Дело в том, что слово “клубника” действительно существует, но в ботанике им могут называть совсем другую ягоду. А ту самую, которую мы привыкли видеть на прилавках магазинов и в своих садах, правильнее называть земляникой садовой. Так в чем же разница и откуда взялась эта путаница? Сейчас разберемся!

Ботаническая путаница: клубника vs. земляника

Аутентичная клубника (Fragaria viridis), которую ещё называют клубникой луговой или земляникой зелёной, – это небольшой травянистый многолетник с мелкими округлыми ягодами светло-красного цвета. Растет она, как правило, в лесах, на опушках, среди кустарников. Мякоть у неё белая или слегка розоватая, а аромат очень нежный, едва уловимый. Вкус тоже довольно специфический – с ярко выраженной кислинкой. Именно поэтому ее редко выращивают в промышленных масштабах, ведь она уступает в сладости и аромате своей “сестре” – землянике садовой.

Земляника зеленая/Клубника луговая

Земляника садовая (Fragaria × ananassa) – это та самая крупная, сочная и ароматная ягода, которую мы привыкли называть клубникой. Её появление — это удивительный случай в истории селекции. В XVIII веке во Франции, где выращивали и землянику виргинскую (Fragaria virginiana) из Северной Америки, и землянику чилийскую (Fragaria chiloensis), завезённую из Южной Америки, произошло их скрещивание.

Хотя достоверно неизвестно, какие именно виды стали “родителями” этой популярной ягоды, предполагается, что именно эти два вида земляники дали начало современной садовой землянике. Новая ягода, получившая название “земляника ананасная”, она же “земляника садовая”, оказалась настолько удачной, что быстро завоевала популярность и практически вытеснила свою дикорастущую родственницу.

Земляника садовая/Клубника

Важно понимать, что земляника садовая – это не гибрид клубники и еще чего-то. Это самостоятельный вид земляники, который просто очень удачно совмещает в себе лучшие качества своих предполагаемых “родителей”.

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Откуда взялась путаница в названиях?

Если земляника садовая – это отдельный вид, то почему ее называют клубникой? Ответ на этот вопрос кроется в истории. Дело в том, что в старину на Руси и клубнику, и землянику называли по-разному – “ягода”, “суница”, “земляница”, “полуница”, “виктория”. Слово “клубника” появилось позже и изначально относилось именно к землянике зелёной – из-за ее характерной формы, напоминающей маленький клубок.

Однако со временем название “клубника” стало распространяться и на землянику садовую, особенно в разговорной речи. Существует несколько версий, почему так произошло: диалекты в некоторых регионах, внешний вид ягод, популяризация слова “клубника” в литературе XIX века.

А как называют “клубнику” в других странах?

Интересно, что путаница с названиями “клубника” и “земляника” существует не только в русском языке. Например, в английском языке земляника садовая называется strawberry (дословно – “соломенная ягода”), а клубника настоящая – wild strawberry (дикая земляника). Подобные нюансы встречаются во многих других языках.

Что касается клубники аутентичной (земляники зелёной), то в некоторых странах ее не только не едят, но и используют в декоративных целях. Например, в Англии ее часто высаживают в садах как почвопокровное растение, а ее листья используют для приготовления чая.

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Вкусно и полезно: о землянике садовой и не только

Так что же мы едим? Землянику садовую! И от этого она не становится менее вкусной и полезной! Эта ягода — настоящий кладезь витаминов и минералов. В ней содержится большое количество витамина С, а также витамины группы В, витамин А, калий, магний, железо. Земляника садовая богата антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение.

К сожалению, аллергия на землянику встречается довольно часто. Ее симптомы могут быть разными – от легкой сыпи до анафилактического шока. Аллергия возникает из-за белка, который содержится в ягодах, и, к сожалению, полностью вылечить ее нельзя. Однако можно снизить риск возникновения аллергических реакций, употребляя землянику в умеренных количествах, а также выбирая гипоаллергенные сорта.

На прилавках магазинов сегодня можно встретить не только привычную нам землянику садовую (Fragaria × ananassa), но и другие виды и сорта земляники:

Земляника муксусная (Fragaria moschata) – эта ягода крупнее лесной земляники, имеет мускатный аромат и сладкий вкус. Кстати, её второе название — клубника настоящая. Вы ещё не запутались?

Земляника восточная (Fragaria orientalis) – эта ягода отличается мелкими плодами с выраженной кислинкой.

Земляника виргинская (Fragaria virginiana) – один из “родителей” земляники садовой, имеет яркий аромат и сладкий вкус.

Селекционеры постоянно выводят новые сорта земляники садовой с улучшенными вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и вредителям, а также с различными сроками созревания.

Заключение

Итак, теперь вы знаете, что то, что мы привыкли называть клубникой, на самом деле — земляника садовая. Но от этого она не становится менее вкусной и полезной. Наслаждайтесь этой чудесной ягодой и удивляйте своих друзей новыми знаниями!

Ранее Telegraf. news писал, как сохранить эти вкусные ягоды подольше. Лучший способ — заморозить клубнику. Один совет поможет сделать ее такой же свежей после размораживания. Сделайте так — и вы будете наслаждаться вкусом клубники еще долго после окончания сезона.

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